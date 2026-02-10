El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que el acuerdo para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales firmado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT «no es diálogo social», sino que supone volver de nuevo «al monólogo social».

«Que digan que estén firmando un acuerdo cuando realmente volvemos al monólogo social, para mí no significa más que eso», ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa en un acto celebrado en Marruecos con las patronales del país africano y de Portugal.

Por otro lado, Garamendi también ha mostrado este martes su disposición a sentarse con CCOO y UGT para negociar un nuevo acuerdo de negociación colectiva (AENC), pero ha considerado una falta de respeto que los sindicatos presentaran su plataforma reivindicativa ante la prensa en lugar de una mesa de negociación.

«Nosotros, por supuesto, vamos a sentarnos. Lo que no entiendo tampoco es que, si nos tenemos que sentar, lo primero que hay que hacer es tener un respeto al interlocutor. Y cuando hay un respeto al interlocutor, primero te sientas y no vas a la prensa a plantear una plataforma que no entiendo, a decir qué es lo que quieren o no quieren», ha señalado.

CEOE denuncia la falta de «diálogo social»

Garamendi ha recordado que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diálogo social tripartito es el que desarrollan Gobierno, empresarios y trabajadores, y el diálogo social bipartito es el de los trabajadores con los empresarios.

«Por lo tanto, el diálogo del Gobierno con los trabajadores no es diálogo social. Será un acuerdo, será lo que quieras, pero lo que no puede hacer la ministra es pretender manipular esa expresión para decir que es un acuerdo de diálogo social. No lo es», ha subrayado Garamendi, que ha añadido que, desde hace tiempo, no comparte «las formas» del Ministerio de Trabajo.

«Lo que nosotros planteamos es que sea a través del diálogo en los convenios colectivos donde se hable de estas cosas. Esto es un tema que se debería de hablar en las mesas y no con un rodillo de tiempos antiguos, de tiempos de antes de la caída del muro de Berlín, para intentar cambiar las relaciones laborales. Nos han cambiado 60 veces desde que hemos firmado la reforma laboral. Lo ha hecho el Ministerio a través de, ahora le llama reales decretos, pero realmente lo que son es reglamento. Es decir, que cambio todo y ya está. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso», ha defendido.

Los empresarios han cumplido con el AENC

Además, Garamendi ha afirmado que los empresarios han cumplido «ampliamente» con el anterior AENC, cuya vigencia finalizó en 2025. «Yo creo que la parte empresarial ha actuado correctamente con lo que se firmó», ha defendido.

No obstante, asegura que «echa mucho de menos» que no se ponga sobre la mesa el absentismo laboral, un tema sobre el que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar un informe.