Monedero acusa a la UDEF de mentir: «Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente»

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras emitir un informe en el que los agentes aseguran que tiene 92 cuentas corrientes.

«La UDEF, en el auto judicial de García Castellón dice que tengo 86 cuentas en Triodos. 86. Tengo dos. Una de ahorro y otra corriente. La UDEF otra vez miente. ¿Quién trabaja ahí? ¿Tanto le costaba al juez haberlo comprobado antes de imputarme? Calumnia que algo queda. Es un juez», ha esgrimido Monedero en sus redes sociales. Acompaña ese texto con una captura del banco Triodos en la que aparecen dos cuentas corrientes. En una aparecen 224,82 euros y en la otra 21.261 euros.

Al mensaje publicado en redes sociales responden personas de su entorno como Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias y actual directora de una página web impulsada por Podemos. «Es terrible. Mucho ánimo, Juanqui. Algún día se analizará con calma todo esto y se llegará a la conclusión de que nuestra democracia fue miserablemente golpeada. Esperemos que no sea tarde», esgrime la también ex alto cargo de Podemos.

La UDEF, en el auto judicial de García Castellón dice que tengo 86 cuentas en Triodos. 86. Tengo dos. Una de ahorro y otra corriente. La UDEF otra vez miente. ¿Quién trabaja ahí? ¿Tanto le costaba al juez haberlo comprobado antes de imputarme? Calumnia que algo queda. Es un juez. pic.twitter.com/Tv2tFXchGp — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 28, 2022

En todo caso, el informe de la UDEF aclara que Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en su informe policial remitido a la Audiencia Nacional. Los agentes demuestran que el hoy director de la fundación de Podemos tiene a su nombre cerca de un centenar de cuentas, de las cuales 82 estarían abiertas en la entidad Triodos Bank, 5 en el Banco Santander y 2 en CaixaBank.

Así consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón parar abrir una causa para investigar a Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por financiarse del chavismo, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 28 de junio. El magistrado investiga unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba. Estas diligencias llevaban más de un año investigándose en una causa secreta en la Fiscalía Anticorrupción, como publicó OKDIARIO en octubre del pasado año.

La Caja B de Podemos

En el auto, Castellón indica: «Debemos referir igualmente el resultado del Oficio Policial 2467/2022, en el que se da cuenta que el Sr. Monedero sería titular de 92 cuentas corrientes; 86 en Tríodos Bank NVSE; 5 en la entidad Banco Santander, y 2 en Caixabank».

Tríodos Bank, el banco en el que Monedero tiene 86 cuentas bancarias, es la entidad en la que Podemos tiene abierta la cuenta de la presunta Caja B de la formación morada. El titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, investigó el desvío de fondos de la Caja B de Podemos, llamada Caja de Solidaridad, a la productora afín al partido #404 Comunicación Popular.

En este marco, la Policía desveló en un informe que Pablo Echenique fue responsable de ingresar 30.000 euros de la Caja B de Podemos a la asociación #404 Comunicación Popular. No obstante, estas diligencias se archivaron finalmente sin llegar a dilucidar la existencia de delitos en estos hechos denunciados por trabajadores propios de Podemos.

Blanqueo

Ahora, el magistrado explica que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.

De esta forma,Castellón decide que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

Una vez estudiados los informes, el juez determina que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que da pie a pensar que se cometieron delitos económicos.

Además, tiene en cuenta las declaraciones de Hugo Armando el pollo Carvajal en las que aseguraba que la empresa VIU Europa se usaba para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.