Al grito de «¡Pedro Sánchez, quédate!» y «¡Sánchez, sigue, sí!, han recorrido este domingo menos de 5.000 personas las calles de Madrid en la manifestación de apoyo al socialista, según datos de la Delegación del Gobierno. Bajo el lema Por amor a la democracia han gritado sus proclamar de respaldo, desde Atocha hasta el Congreso de los Diputados horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios para comunicar su decisión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión.

En la manifestación de este domingo, se ha escuchado frente al Congreso de los Diputados: «¡Se tienen que aguantar!», en relación con el Partido Popular, al que los manifestantes han culpado de la decisión de Sánchez de dedicar estos días a reflexionar sobre sí seguir en Moncloa o dimitir después de que un juez haya abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Durante la manifestación a Sánchez, las personas que han acudido han destacado que «no tenemos ningún miedo a nada» o»¡Ya está bien de que el PP amenace la democracia porque no gobiernan!», cuando han llegado esta tarde frente al Congreso de los Diputados, en el que los asistentes han reconocido que van a salir a «la calle a defender a Sánchez y la democracia».

A la llegada al Congreso de los Diputados se ha escuchado también el himno del PSOE en apoyo al presidente, que mañana comunicará su decisión sobre si sigue o no al frente del Gobierno. Los asistentes a la muestra de apoyo han destacado frente a la sede del poder legislativo: «¡Pedro Sánchez, no te rindas!». A la manifestación a favor Sánchez, que ha llamado a la movilización de la ciudadanía este domingo a las 19.00 horas para «defender la democracia frente a las falsedades de la derecha mediática», han acudido además la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón o la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, entre otros.

Durante el recorrido, que ha durado alrededor de una hora y que ha partido desde Atocha en dirección al Congreso de los Diputados, se han podido escuchar diversos cánticos en apoyo a Pedro Sánchez pidiéndole que no dimita y que no se rinda, como se ha indicado con antelación. Además, han mostrado su respaldo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, anteriormente citada, coreando «Begoña, estamos contigo». Asimismo, han resonado proclamas como «no pasarán» o «hay que parar la mafia judicial», que han empezado al grito de «¡No nos moverán!».

Este domingo se han sucedido diferentes muestras de apoyo además de la manifestación a favor de Sánchez. Entre ellas, ha se ha marcado en rojo la del clan de la ceja del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, UGT y CCOO, como los asistentes a la manifestación, se han movilizado este domingo a favor de Pedro Sánchez «por amor a la democracia» a 24 horas que anuncie si continúa o abandona Moncloa.

Artistas, escritores, afines a Zapatero, y líderes sindicales han mostrado este domingo su apoyo a Pedro Sánchez en el auditorio Marcelino Camacho en el acto Por la Decencia Democrática. En el mismo, han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez, la actriz Marisa Paredes, que ya ha demostrado su sectarismo en otras ocasiones, como en el funeral de la actriz Concha Velasco al querer echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el cantante Miguel Ríos, entre otros. Además, a estos artistas citados, se les han unido en el escenario los líderes de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, que habían convocado este acto, en el que han reivindicado la «decencia» en la democracia porque «el país está en un momento peligroso», como ha dicho la actriz, y se han posicionado «contra la cultura del odio».

¿Qué pasa si Sánchez anuncia su dimisión?

La Constitución recoge esta casuística de la siguiente manera. En su artículo 101, es clara al respecto: «El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente».

Esto supone que, ante la dimisión del presidente, todo el Gobierno estaría obligado a cesar. Ahí, de forma interina, la vicepresidenta María Jesús Montero asumiría las funciones de forma provisional hasta la designación de un nuevo presidente. Le toca al Rey de España, Felipe VI, designar un nuevo candidato a la investidura en caso de que Sánchez renuncie a su cargo el próximo lunes. Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el Rey pueden optar a la presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.