Miguel Ríos despelleja sin piedad a Shakira por su canción contra Piqué

Miguel Ríos ha sido uno de los últimos famosos en opinar sobre la canción de Shakira contra Piqué calificándola como ‘una mierda’. A nivel musical ha expresado su opinión después de escuchar una letra y un estribillo que no entiende. Es decir, la canción de la venganza por excelencia que ha sido creada pensando en su ex pareja y la actual novia, Clara Chía no parece que sea digna de un premio, sino más bien todo lo contrario. Shakira ha conseguido millones de visualizaciones ante un gesto que la ha coronado de gloría entre sus seguidores, pero no con los demás músicos.

Despelleja Miguel Ríos sin piedad la canción de Shakira contra Piqué

El cantante Miguel Ríos ha querido dejar muy claro qué opina de la canción de la que todo el mundo habla. Shakira le escribió a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué una canción que ha dado la vuelta al mundo. Fue un acto totalmente inesperado que dejó a todo el mundo sin habla ante una situación que nadie podría prever.

Shakira y Piqué parecían una pareja de lo más unida. Llevaban juntos desde hace décadas y tienen 2 hijos en común, Milán y Sasha. Son los más perjudicados de la ruptura que los llevará a cambiar de continente. Hasta la fecha han crecido en Barcelona, pero con la separación pondrán rumbo a Miami junto a su madre.

Un trauma que quizás podrán superar mejor con la cantidad de dinero que su madre ha ganado con esta canción. Shakira factura y lo hace de la mano de un tema que ha generado polémica. En las redes sociales todo el mundo opina sobre una letra que deja en mal lugar al padre de sus hijos y a su pareja, una veinteañera que nada tiene que ver con ella.

Clara Chía también aparece en una letra que Miguel Ríos ha calificado de ‘mierda’. En cambio, se ha deshecho en buenas palabras para la canción de Rosalía y C. Taranga. Ambos han conseguido despertar en el músico muy buenas sensaciones. En esencia la música trata de vivir los sentimientos más intensos que aparecen de golpe con la llegada de un tema nuevo. Miguel Ríos con sus años de experiencia musical ha querido dejar clara su opinión sin filtro alguno, siendo totalmente sincero y directo en las redes sociales y ante las cámaras.