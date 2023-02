Miguel Ríos, contra la Ley Montero: «Es otro tiro al pie de la izquierda, como toda su puta vida»

El cantante Miguel Ríos ha cargado con dureza contra la Ley Montero, de la que ha dicho que es «la vuelta al tiro en el pie de la izquierda», algo que, en su opinión, es lo que ha estado practicando «toda su puta vida». En este sentido, ha apostado por corregirla para evitar más rebajas de penas y excarcelaciones a violadores.

Ríos, que comenzará en agosto una gira por toda España para celebrar los 40 años de su disco Rock & Ríos -que se grabó en directo en 1982-, ha asegurado que «lo de la ley del sí es sí es la vuelta otra vez al tiro en el pie de la izquierda que ha estado practicando en toda su puta vida».

Ríos ha destacado que el Gobierno ha hecho «cosas cojonudas», ha conseguido «hitos», ha «atravesado una pandemia», la «debacle económica que provoca una guerra» y ha lamentado que ahora «lo único que le falta es que el propio Gobierno se pegue un tiro en el pie». «Le ha pasado a la izquierda, es histórico, la izquierda tiene un sambenito colgado, el de, por desgracia, ser su peor enemigo», ha precisado.

En todo caso, el cantante ha defendido que la Ley del solo sí es sí «está claro que es una ley buena» porque considera que «el consentimiento tiene que ser muy explícito», aunque se ha mostrado partidario de corregirla para que no se produzcan más rebajas de condenas a agresores sexuales.

«El consentimiento sobre todo, y si se rebaja alguna pena porque se ha hecho mal, es una putada, pero sobre todo corregirla, claro, eso por supuesto», ha opinado.

Acoso

Respecto a las denuncias por acoso en el mundo del cine, Miguel Ríos ha señalado que este acoso también se produce en el mundo de la música, aunque dice que él nunca lo ha sufrido. «En mi caso no. ¿Que se ve? Por supuesto. Esto ha sido el pan nuestro de cada día, sobre todo para las mujeres», ha apuntado.

En concreto, sobre el acoso denunciado en los Premios Feroz, el cantante ha dicho que es «acojonante» y que hay que «parar» a los acosadores, «parar la fiesta y afearles la conducta» y después, denunciarles ante la Policía.

«Lo que pasó en los Feroz me parece acojonante, al tío se le dan dos mojicones y ya está, que vino un tío y quiso comer la boca a otro tío; ¿y el tío se queda ahí así?», ha comentado, al tiempo que ha añadido que él se habría enfrentado. «Yo vengo de una generación que si me acosan le pego una hostia, no es que hubiera denunciado es que le hubiera roto la cara», ha enfatizado.

Miguel Ríos asegura que está «absolutamente de acuerdo» con el movimiento feminista y siente «absoluta vergüenza» porque se ha dado cuenta de que él ha sido «un machista mucho tiempo» y reconoce que aún le quedan «micromachismos».

«Hemos vivido un patriarcado y ahora ha llegado un momento que las mujeres dicen ‘no’ y me parece cojonudo», ha remarcado.