El clan de la ceja del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, UGT y CCOO se han movilizado este domingo a favor de Pedro Sánchez «por amor a la democracia» a 24 horas que anuncie si continúa o abandona Moncloa. Artistas, escritores, afines a Zapatero, y líderes sindicales han mostrado este domingo su apoyo a Pedro Sánchez en el auditorio Marcelino Camacho en el acto Por la Decencia Democrática. En el mismo, han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez, la actriz Marisa Paredes, que ya ha demostrado su sectarismo en otras ocasiones, como en el funeral de la actriz Concha Velasco al querer echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el cantante Miguel Ríos, entre otros. Además, a estos artistas citados, se les han unido en el escenario los líderes de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, que habían convocado este acto, en el que han reivindicado la «decencia» en la democracia porque «el país está en un momento peligroso», como ha dicho la actriz, y se han posicionado «contra la cultura del odio».

«Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia. Era terrible esa sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de desesperación de ver que no se hacía nada. El país está en un momento peligroso de verdad y hay que salir a la calle y gritar que no queremos volver a atrás», ha pronunciado sobre Sánchez Marisa Paredes, afín a Zapatero, en este acto convocado por CCOO y UGT, que, como se ha indicado con anterioridad, ya ha demostrado su sectarismo en otras ocasiones. Fue en la despedida a Concha Velasco cuando al acudir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la capilla de la artista, se puso a gritas: «¡Por Dios, pero que hace aquí! ¡Fuera!».

En el acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, casado con la escritora fallecida Almudena Grandes, ha sido el encargado de leer el texto de la convocatoria: «El uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade las calles y provoca que las instituciones y los poderes del Estado pierdan las razones de su legitimidad, asumiendo una muy peligrosa deriva partidista. Sufrimos una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales y que se niegan a estar fuera del gobierno, y que debido a su rabia asumen poco a poco unos comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos», ha comentado el director del Cervantes y poeta Luis García Montero un día después de que los miembros del PSOE convirtieran el Comité Federal del PSOE, que debía ratificar a Teresa Ribera como cabeza de lista para las elecciones europeas del 9 de junio, en un mitin de apoyo al secretario general y presidente del Gobierno tras anunciar un período de reflexión sobre su continuidad en Moncloa.

En este sentido, Luis García Montero ha hecho referencia a la carta de Pedro Sánchez, y ha afirmado que ha abierto «un período de meditación y ha comunicado a la gente la necesidad de pensar la democracia, de pensarse en democracia y de meditar lo que está pasando». «Hay dinámicas de contaminación que están deteriorando los ejes fundamentales de la democracia», ha criticado.

El acto ha comenzado con la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha apuntado que en España se pretende «normalizar el secuestro de uno de los tres poderes del Estado», aclarando que se refería al poder judicial, y ha alertado que se vive en un momento de «evidente riesgo reaccionario». «Sustraer uno de los tres poderes del Estado del escrutinio democrático, es lo que subyace tras el planteamiento de que los jueces sean quienes eligen a los jueces. Podría ser si pudiésemos recuperar el voto censitario, o elegir procuraduría, pero no nos da la gana», ha clamado.

El secretario de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que España y la cultura quieren «vivir en libertad», y ha mencionado que así lo planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carta publicada en sus redes sociales en la que anunció que dejaba su agenda pública a un lado para decidir este lunes, 29 de abril, qué camino seguir. A su juicio, «no nos van a doblegar. No van a conseguir que renunciemos a nuestro derecho de voto. No nos da la gana de dejarlos pasar».