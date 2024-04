Montero llama «machistas» a los que critican a Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias

El Comité Federal del PSOE de este sábado se ha convertido en un acto de exaltación de Pedro Sánchez, después de que el presidente del Gobierno anunciase el miércoles un periodo de reflexión acerca de su continuidad en La Moncloa.

La primera en tomar el turno de palabra ha sido la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha iniciado su intervención al grito de «¡Pedro, quédate!» y ha lanzado numerosas alusiones al líder socialista, pidiéndole que no dimita. Igualmente, ha trasladado el apoyo del partido a Begoña Gómez a quien, ha afirmado, se ha intentado «destruir».

Cabe recordar que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

En su intervención en el Comité Federal del PSOE, Montero ha enviado un mensaje directo a Sánchez: «Pedro quédate, estamos contigo, tenemos que avanzar y seguir empujando este país», después de que se haya tomado unos días para reflexionar si continúa o no al frente del Ejecutivo.

«Basta de mentiras, de bulos de violencia verbal, presidente estamos contigo», ha señalado Montero en la reunión de los barones socialistas. Miles de simpatizantes del partido se han congregado en las inmediaciones de la sede socialista para mostrar su apoyo al jefe del Ejecutivo.

Además, Montero ha lanzado un mensaje de apoyo cerrado a la mujer de Gómez. «Begoña, compañera, estamos todas contigo», ha afirmado, provocando una larga ovación entre los asistentes.

La dirigente socialista ha vinculado las críticas contra la esposa de Sánchez con el «machismo» y ha señalado que Gómez es una mujer moderna, profesional, independiente, inteligente, «como tantas otras mujeres de este país». «¡Basta ya de este acoso, no hay derecho!», ha reclamado.

«Las mujeres de este país sabemos lo que cuesta desarrollar una carrera. Sabemos las renuncias que hacemos en nuestra vida familiar cuando tenemos una responsabilidad. Sabemos que se nos mira siempre con lupa y que se nos exige siempre más», ha señalado Montero antes de añadir: «No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad».

Así, ha lamentado que familiares y las personas del entorno más cercano san víctimas «de esta máquina del fango» en la que a los socialistas les señalan «con mentira y bulos», según se ha quejado.

Militantes en Ferraz

Militantes y simpatizantes del PSOE -10.000, según los cálculos del partido- han llenado este sábado la calle Ferraz, frente a la sede del partido, para mostrar su apoyo a Sánchez. Pese a la intensa lluvia en Madrid, los socialistas se han ido congregando desde primera hora, procedentes de distintos puntos del país. La mayoría se han desplazado de madrugada en autobuses movilizados por las federaciones autonómicas del PSOE, con el objetivo de buscar una movilización masiva en apoyo a su líder.

El PSOE ha repartido banderas de España, republicanas, del PSOE y también chapas entre los manifestantes con el lema «Quédate, #PedroNoTeRindas». Algunos congregados han acudido con camisetas con el lema «Claro que vale la pena, quédate» emulando a la canción de Quevedo.

Desde primera hora también, la Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en la zona para facilitar la llegada de los miembros del PSOE al Comité Federal.