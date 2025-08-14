Un verano más, los incendios forestales vuelven a asolar nuestro país, donde ya tenemos que lamentar tres víctimas mortales, decenas de heridos, cerca de 10.000 personas evacuadas de sus hogares y más de 59.000 hectáreas quemadas en lo que va de año.

El fuego está atacando con especial virulencia a Castilla y León, que ha llegado a tener 15 grandes incendios activos de manera simultánea. En sólo cuatro días, en esta comunidad se quemaron casi 23.000 hectáreas, con flancos abiertos en León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila. Ante este panorama, hay que destacar el gran trabajo que están realizando en Castilla y León las cuadrillas de extinción gestionadas por Talher, filial de Clece especializada en servicios medioambientales.

En concreto, durante estos días, 105 profesionales de Talher están llevando a cabo una incansable labor contra el fuego. Su dedicación, entrega e implicación está siendo admirable, trabajando día y noche con un objetivo en mente: sofocar por completo los incendios que permanecen activos y evitar la aparición de nuevos focos para que esta catástrofe medioambiental no continúe extendiéndose.

Para Talher no cabe ni un minuto de descanso ante el voraz avance del fuego. Para ello, sus trabajadores se organizan de manera eficiente en distintos turnos, concentrando todos sus esfuerzos en acabar con las llamas desde varias cuadrillas de acción directa que se dividen en tres tipos:

1.- Las cuadrillas helitransportadas o ELIF (Equipos de Lucha Integral contra Incendios Forestales) se movilizan cuando se detecta humo y acceden a las zonas afectadas en helicóptero. Talher gestiona tres ELIF de las 23 que existen actualmente en Castilla y León:

-. Lima 1.3. Con base en Cueto (León), está actuando en Llamas de Cabrera (León), donde un incendio de grado 2 ha obligado a evacuar de forma preventiva a la población de Peñalba de Santiago.

-. Sierra 1. Tiene su base en El Bodón (Salamanca) y se está concentrando en varios pequeños fuegos en la provincia salmantina, aunque a finales de julio también intervino en los incendios de la comarca de Las Hurdes.

-. Golf 2. Se trata de la base de Las Casillas, ubicada en Riaza (Segovia) y que este verano está actuando en dos fuegos declarados en Ávila (Mombeltrán y San Bartolomé de Pinares) y en el de Llamas de Cabrera (León).

2.- Por otro lado, cuando la falta de luz impide el vuelo seguro de los helicópteros, Talher actúa a través de cuadrillas nocturnas. En estos momentos, la filial de Clece gestiona cuatro de las 23 cuadrillas nocturnas que existen en Castilla y León, a través de las cuales está combatiendo los incendios de Las Hurdes, Anllares del Sil (León) y varios pequeños fuegos en Salamanca.

3.- Finalmente, las cuadrillas de tierra realizan trabajos preventivos en zonas forestales y se desplazan a los incendios en todoterreno para actuar en su extinción, en coordinación con agentes forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). De las más de cien cuadrillas terrestres que existen actualmente en Castilla y León, Talher gestiona cuatro con las que está interviniendo en tres incendios en León: Llamas de Cabrera, Anllares del Sil y Castrocalbón. Este último, procedente de un foco en Zamora, ha obligado a evacuar a los usuarios y profesionales de una residencia de mayores gestionada por Clece en el mismo municipio de Castrocalbón.

Afortunadamente, todos ellos se encuentran bien y Clece, en colaboración con su asociación sin ánimo de lucro, Corazón y Manos, ha ofrecido a los trabajadores de esta residencia, así como a sus familiares, un servicio gratuito de atención psicoemocional. Asimismo, como cada vez que una catástrofe o situación de emergencia golpea a sus trabajadores, la compañía y Corazón y Manos están contactando con la plantilla de esa residencia y con otros empleados de Clece afectados por la oleada de incendios de este verano, con la intención de conocer sus necesidades y ayudarles en aquello que requieran. Esta manera de actuar responde al compromiso social de Clece, que entiende que su plantilla conforma una gran familia que debe apoyarse mutuamente ante la adversidad.

La coordinación entre todas estas cuadrillas es fundamental para actuar con rapidez y acabar lo antes posible con los incendios que siguen activos y que se están complicando debido a las altas temperaturas y a la velocidad del viento.

Pero además de estas labores de extinción, Talher considera que la prevención es esencial en la lucha contra los incendios forestales. Por ello, sus cuadrillas no solo llevan a cabo tratamientos selvícolas preventivos, como desbroces o podas, sino que también apuestan por la innovación tecnológica para mitigar el riesgo de incendios. Buena muestra de esto último es el sistema de sensores que ha desplegado en la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, una innovadora solución capaz de detectar un fuego incipiente y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia. Se trata de un sistema de sensores estratégicamente colocados que permiten detectar cambios de temperatura y niveles anómalos de componentes como el monóxido de carbono para, así, dar la voz de alarma antes de que el incendio se convierta en algo incontrolable.

En definitiva, Talher es una de las compañías punteras en la lucha contra los incendios forestales, una de las catástrofes naturales propias de cada verano. La ventaja diferencial de esta filial de Clece es que sabe aplicar con éxito una estrategia que combina varios componentes, entre los que destacan la formación continua de unos profesionales altamente cualificados, una eficaz acción sobre las zonas afectadas con diferentes tipos de cuadrillas y la apuesta por innovadoras soluciones de prevención.