La confesión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en OKDIARIO sobre que Almudena Grandes «no merecía ser Hija Predilecta de Madrid» ha provocado todo un tsunami de reacciones. Podemos y PSOE han censurado sus palabras y el viudo de la escritora ha lamentado que se sienta «traidor ante sus amigos de extrema derecha».

El viudo de Almudena Grandes y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha querido responder a Almeida con un durísimo comentario en sus redes sociales: «Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta».

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

García Montero agradece al Ayuntamiento de Madrid que haya nombrado a su esposa Hija Predilecta pero lamenta las palabras del alcalde, a quien pide «más dignidad» a los madrileños. «Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él», ha lanzado el director del Instituto Cervantes.

José Luis Martínez Almeida ha confesado en una entrevista con OKDIARIO que él no hubiera nombrado Hija Predilecta de Madrid a Almudena Grandes, pero que tenía que llegar a un pacto con la izquierda para aprobar los Prespuestos: «No lo merece pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos».

Este nombramiento era una de las exigencias del Grupo Mixto para que apoyaran las Cuentas municipales para 2022, que fueron aprobadas la semana pasada con los votos del PP, Cs y con tres de ‘Recupera Madrid’, tras negarse el cuarto que lo compone, Felipe Llamas.

Almudena Grandes dejó escrito entre otras cosas: «Cada mañana fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio. Estamos en un país en el que la derecha española recuerda más a la de la II República que a la del franquismo donde se vuelve a reclamar el derecho a gobernar por gracia divina».

Además, durante la entrevista en OKDIARIO, Almeida recuerda otra frase «mucho más lamentable» de la escritora imaginando la violación de la Madre Maravillas: «¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la Madre Maravillas] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Almeida confiesa que Almudena Grandes será Hija Predilecta de Madrid porque necesitaba aprobar los presupuestos. Vox no entiende el acuerdo y la izquierda no entiende ahora sus palabras. La polémica está servida.