Mazaly Aguilar, la voz rebelde de Vox en Bruselas: el partido no la quiere y ella no se va a resistir

La eurodiputada Mazaly Aguilar (Cuenca, 1949) es un referente histórico dentro de Vox y una de las primeras personas que se unió al proyecto que lidera Santiago Abascal. «Mazaly tiene el número 8 de afiliada del partido. Se enamoró del proyecto y lleva desde el principio luchando», han dicho fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO. Ahora bien, la posición de Aguilar en el partido de Abascal se ha complicado desde que fue elegida eurodiputada y actualmente su futuro en Bruselas como europarlamentaria de Vox es incierto.

La razón de su delicada situación dentro de la formación es simple: la eurodiputada no ha querido acatar las órdenes que le llegan desde Madrid. No quiere entrar por el aro del aparato del partido desde que está en el Parlamento Europeo. Por este motivo Aguilar es considerada una «rebelde» en la formación de Abascal y según las mismas fuentes la relación que mantiene con el secretario general, Javier Ortega Smith, no es buena. Además, aseguran, que en el partido han tomado la decisión de hacerle «el vacío» porque no obedece a los «fontaneros» de la formación. «A Mazaly ni agua. Esa es la consigna dentro del partido», han dicho.

En este sentido, el enfado dentro de la formación política llegó a tal punto que en la celebración del segundo Vistalegre de Vox en 2019 a Mazaly Aguilar la dejaron de lado. Dentro del partido se decidió que ella no debía subir a hablar sobre agricultura, materia que le compete directamente al ser la vicepresidenta de la comisión de agricultura. En su lugar, subieron a Hermann Tertsch y a Jorge Buxadé. Ahora bien, los desplantes no terminaron ahí: Aguilar tampoco fue invitada a las campañas de Andalucía y Castilla y León para hablar del sector primario, vital en estas dos comunidades autónomas.

En consecuencia, fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO aseguran que posiblemente la eurodiputada no vuelva a ser candidata de Vox al Parlamento Europeo. «El partido la tiene apartada, la consideran una díscola que sigue teniendo un cargo público en el partido. No la han sustituido porque no quieren escándalos y porque Mazaly está haciendo un trabajo excelente en Europa». Además, añaden que ella «no descarta» irse de Bruselas una vez que finalice la legislatura en Europa aunque insisten en que siempre estará al servicio del partido por si la necesitan en otro lugar.

El brillante currículum de Aguilar, con más de 30 años de experiencia en la empresa privada, y su compromiso con el proyecto que lidera Abascal, la llevó en un principio a la vicepresidencia segunda del partido cuando Abascal subió al poder tras la salida de Alejo Vidal-Quadras. Posteriormente, ya en 2015, la actual eurodiputada asumió la vicesecretaría de relaciones institucionales de Vox. Según fuentes de la formación, el partido no podría entenderse sin la presencia de Mazaly Aguilar. «Mazaly siempre ha sido un torbellino y tiene mucho carácter pero es brillante. El partido no existiría sin gente como ella». Finalmente, en 2019, Aguilar fue elegida como número 2 para representar a Vox en el Parlamento Europeo donde también ostenta el cargo de vicepresidenta de la comisión de agricultura, la única vicepresidencia que tienen los de Abascal en Bruselas, y está presente en la Comisión de Comercio Internacional, la Subcomisión de Seguridad y Defensa, la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos y Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Mazaly Aguilar posee una gran experiencia profesional en empresas como Bank of America, BBVA, Banesto, Trasmediterránea o Airtel-Vodafone . Además, ha sido profesora universitaria en la Universidad de Villanueva.