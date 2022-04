El secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha reivindicado hoy en Orihuela, la capital de la Vega Baja del río Segura, un Plan Hidrológico Nacional «que ponga en valor nuestro campo» y ha sostenido que la interconexión de cuencas persigue «elevar el agua a la categoría de bien nacional». A la vez, ha echado por tierra uno de los mantras de la izquierda en materia de agua: «El agua -ha dicho- no pertenece a las comunidades autónomas ni a los territorios: Pertenece a todos los españoles». Además, ha criticado el «ecologismo de caraduras en los ecolojetas» que, según ha dicho, «al final han descubierto, bajo la pantalla de la ecología, un negocio político y económico que está arruinando a los que viven de verdad del campo».

Se esperaba con expectación la visita de Javier Ortega Smith a Orihuela. Y no ha decepcionado. El número 2 de Santiago Abascal ha estado hoy en el corazón de la Vega Baja del Segura, donde más evidente es la paulatina desertización de un territorio dedicado durante siglos a la Agricultura y que vive con zozobra creciente los continuos recortes del trasvase Tajo-Segura por parte del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.

Así, ha defendido un Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de cuencas frente a las desaladoras del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez: «La ecología no está reñida con el uso eficiente del agua. Todo lo contrario», ha dicho. «Somos los primeros que repetimos una y mil veces que no se va a quitar el agua necesaria de un sitio para darla en otros. Esto no consiste en desvestir un santo para vestir otro». «Lo que no podemos -ha destacado Ortega- es seguir permitiendo que el agua se vierta al mar, que se desperdicie». El Plan Hidrológico Nacional «supone elevar a la categoría de bien nacional el agua».

Ha destacado además que la agricultura mueve en la provincia de Alicante más de 1.000 millones de euros del Producto Interior Bruto (PIB) y que de ella viven más de 116.000 familias. Y ha echado por tierra uno de los mantras que sostiene la izquierda: «El agua no pertenece a las comunidades autónomas, no pertenece a los territorios. Pertenece a todos los españoles y no se reparte, como algunos dicen, por un principio de solidaridad. No hay solidaridad que valga. Es un principio de Derecho. Todos los españoles tenemos derecho a los recursos naturales fundamentales y, uno de ellos, es el agua».

«Aquellos que dicen que defienden el medio ambiente se olvidan de que con sus políticas, con su agenda 2030, lo que están logrando es la desertización de una parte del territorio», ha sostenido Ortega Smith. «Díganme si hay algo más contrario al sostenimiento medioambiental que convertir zonas de España en auténticos desiertos». Frente a ello, Ortega ha defendido que «la interconexión de las cuencas nos va a permitir que no se desperdicie el agua útil y que mayor número de zonas dejen de ser desierto para convertirse en zonas fértiles, medioambientalmente sostenibles».

Ese equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo humano es, para Ortega Smith, «incompatible con las agendas ideológicas 2030 ni con el ecologismo de caraduras en los ecolojetas» que, según ha afirmado «al final han descubierto bajo la pantalla de la ecología un negocio político y económico que está arruinando a los que viven de verdad del campo».