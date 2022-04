La socialista Carolina Gracia es la nueva alcaldesa de la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante, al prosperar hoy en el Pleno municipal la moción de censura impulsada por el partido de Inés Arrimadas, los socialistas y Cambiemos, la marca local de Podemos, que han sumado 14 votos frente a los 13 de Partido Popular y Vox, que se han opuesto. Carolina Gracia releva en la Alcaldía al popular Emilio Bascuñana, que gobernó también con Ciudadanos hasta la presentación de la citada moción de censura.

La moción de censura de Orihuela se ha consumado hoy. Desde que se presentó, el Partido Popular ha intentado infructuosamente que la dirección nacional de Ciudadanos, que lidera Inés Arrimadas, desautorizase a sus 5 ediles en Orihuela. Inicialmente, la dirección regional de Ciudadanos hizo público que no había dado su autorización a esa moción y mostró su intención de abrir un expediente de expulsión a los 5 ediles implicados. Sin embargo, desde ese momento, nada más se supo hasta hace apenas 72 horas, cuando se les notificó el expediente a esos concejales. Por tanto, sin trabas internas, los 5 concejales ahora expedientados siguieron adelante.

El PP en la Comunidad Valenciana ha pedido reiteradamente a Arrimadas que se manifestara acerca de la moción, pero no lo ha hecho. Se da la circunstancia de que la moción sitúa ahora a Ciudadanos, contrario a la tasa turística y abiertamente en contra del tripartito de izquierdas en Valencia, gobernando con 2 de los socios de ese tripartito en Orihuela.

En cuanto a Cambiemos, la marca local de Podemos, su voto a favor de la moción de censura se ha llevado a cabo sin el beneplácito de su socio electoral, Claro. Este último, un partido independiente de residentes de la costa de Orihuela, que rechazó la moción. Sin embargo, los 3 concejales pertenecían a Cambiemos y ninguno a Claro, por lo que han apoyado la moción a pesar de que la coalición pre electoral parece ahora hecha añicos. Cambiemos, no obstante, en principio, no formara parte del gobierno local. Se queda fuera, aunque para apoyar la moción valoró la capacidad de influencia que tendrá desde este momento en las decisiones que se tomen a nivel local. Las causas que han esgrimido los firmantes de la moción para llevarla adelante hacen referencia al bloqueo institucional.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Aix, ha dicho que la coalición con el PP «nunca fue un gobierno y nunca fue una coalición», pese a que la mantuvo durante casi 3 años. El portavoz del PP, Rafael Almagro ha sostenido que «la suma de 3 moribundos no suma la de una persona sana». El alcalde saliente Emilio Bascuñana ha sostenido que «me voy orgulloso por no ceder a chantajes, inmoralidades e irregularidades» a la vez que ha afirmado irse «sin rencores» hacia la persona que ocupa ahora la Alcaldía, la socialista Carolina Gracia. Esta última ha defendido que se trata de un cambio «legítimo y democrático».

La sentencia final de Vox no ha sido la misma: «Hoy, no es un buen día para Orihuela», ha dicho su portavoz María Asunción Aniorte, que ha recordado además que Ciudadanos y PSOE era enemigos hasta hace unos días. Precisamente, Vox tiene previsto que este mismo viernes acuda a Orihuela su secretario general Javier Ortega Smith, que participará en un acto en la ciudad y visitará Almoradí en defensa del agua, de la agricultura y del trasvase Tajo-Segura.