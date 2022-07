Vox afirma que «Euskadi no existe» y que Sánchez se suma a «la doctrina racista del mundo abertzale»

El vicepresidente primero de Vox, Jorge Buxadé, ha afirmado que «Euskadi no existe» y que Sabino Arana se inventó este término en 1899 para referirse a los pueblos vascos. «El término Euskadi, tiene un contenido racista y anti español», ha asegurado en una rueda de prensa. Además, ha señalado que «cuando Sánchez habla de Euskadi y de España como dos países distintos se suma a la doctrina racista y antiespañola del PNV y de todo el mundo abertzale».

Asimismo, Buxadé ha expresado, en alusión directa hacia el pacto del PSOE con Bildu, su desprecio y el de Vox por «todos aquellos que se han juntado con los verdugos y con los asesinos en vez de con las víctimas». «De la misma manera que Sabino Arana despreciaba a los vizcaínos porque se habían juntado con España nosotros debemos decir que despreciamos a todos aquellos que se han juntado con los verdugos».

Además ha revelado que Vox no ha participado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco porque consideran que es un acto «falso» hacia las víctimas porque han asistido el PSOE, Podemos y Bildu.

En este sentido, Buxadé ha señalado que Vox si sabe que es «el espíritu de Ermua» y lo que representa. «Era no pactarás con el asesino, era no acercarás a los presos y no pactar con el PNV, era defender la dignidad de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco hasta el final. Cueste lo que cueste». También ha añadido que el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua sólo sirve para ensuciar la imagen de España y la de las propias víctimas y que desde la formación verde no van a participar en ningún «enjuague con los partidos separatistas».

El vicepresidente primero de Vox, también ha dicho que Vox va a presentar una propuesta de resolución de rechazo frontal al Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Esto supondrá una enmienda de la totalidad a las comunicaciones políticas del Gobierno de Sánchez.