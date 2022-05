“Sánchez es un traidor”. Lo dice -políticamente hablando- Jorge

Buxadé, vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox a

LA ANTORCHA de OKDIARIO al hilo de la destitución de la

directora del CNI, Paz Esteban, para servir su cabeza a ERC. El

portavoz del partido de Santiago Abascal cree que “la realidad se

impone” y que “Sánchez es un autócrata y se comporta y actúa

como un autócrata. Es propio de un autócrata servir cabezas en

bandejas de plata a los enemigos de España”.

Jorge Buxadé define, también, a Sánchez, entre otras cosas, como

un “pequeño tirano y un peligro para la seguridad nacional”. A Vox

no sorprende nada de lo que hace el presidente del Gobierno: “No

nos sorprende lo que ha hecho con la directora del CNI. Sánchez es

un autócrata. Un pequeño tirano que pone las instituciones del

estado al servicio de sus intereses personales. Utiliza todo el poder

del estado para protegerse a si mismo y no para proteger a los

españoles”. Pero, destaca Buxadé que “este caso es especialmente

grave porque, esta vez, lo que ha hecho ha sido criminalizar al

Centro Nacional de Inteligencia y a su directora”.

¿Sánchez, sinvergüenza?

La Real Academia Española define “sinvergüenza” así: “Bribón.

Persona que comete actos ilegales en provecho propio o que

incurre en inmoralidades. Desfachatez. Falta de vergüenza”.

Preguntamos a Buxadé si, atendiendo a la RAE, Sánchez es un

sinvergüenza. “Desde luego -contesta- vergüenza política no tiene

porque, de tenerla, se hubiera ido ya a su casa, hubiera dimitido y

hubiera convocado elecciones para que las Cortes representen al

pueblo español en la actualidad”.

Cree Jorge Buxadé -y lo reitera- que “Sánchez es, políticamente, un

traidor”. Y cree, además, que es reincidente: “Lo fue ya cuando

indultó a los golpistas catalanes. Lo es cuando siguiendo la hoja de

ruta de ETA excarcela o da beneficios penitenciarios a etarras. Lo

es cuando coloca en la cabeza del estado a Otegi y a los separatistas. Por supuesto. Sánchez está traicionado políticamente los intereses de España”.

Para Jorge Buxadé, que es catalán, “todos los gobiernos de la nación cometen el mismo error. Es pensar que el separatismo va a atemperarse si se le hacen cesiones. Pues no. El separatismo ha de ser combatido. Cualquier cesión la interpretan como una derrota de España. No van a ceder. Pedirán ahora la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de cualquiera en favor de sus intereses. Seguro que no piden la cabeza de Sánchez, que es su principal aliado”.

“Rasgos de sociopatía”

Preguntamos, ateniéndonos de nuevo a la definición de la palabra,

si Sánchez es un “sociópata”. Es decir: “Persona que se caracteriza

por carecer de empatía hacia los demás, fuerte egocentrismo y

tendencia a simular sentimientos. Encantador, pero poco confiable.

Que carece de sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento

por sus acciones. Con apariencia de ser personas normales, incluso

inteligentes y encantadoras, pero con gran tendencia a mentir y

manipular a los demás”.

Jorge Buxadé responde: “La falta de sensibilidad, de empatía, ante

la realidad [económica, laboral, energética] que viven los españoles,

ante el sufrimiento de los españoles y en una situación constante de

inseguridad en las calles, atacar a aquellos [FCSE o CNI] que

tienen por misión atender a la seguridad de los españoles es un

rasgo característico de una sociopatía. Por supuesto que lo es. La

sociopatía se extiende por la política europea”.

¿Nueva moción de censura?

Preguntamos a Jorge Buxadé si se plantean una nueva moción de

censura. Se toma unos segundos para responder. “Esta es una

cuestión más compleja”. Vox sabe que no estamos en 2020. “Hay

que ir por pasos”, responde. “Ahora vamos a las andaluzas.

Estamos muy centrados en darle un vuelco al gobierno de

Andalucía y que Macarena Olona llegue a la presidencia de la Junta

y cambiar las políticas de la Junta. Eso es también una moción de

censura”.

Le insistimos si, entonces, la pueden plantear después de las

elecciones autonómicas andaluzas. El panorama político nacional

no va a cambiar o, en todo caso, irá a peor: “Sería un atrevimiento

que yo plantease nada por mi cuenta. A partir de las elecciones

andaluzas, el partido adoptará todas las acciones políticas

oportunas. Nunca nos hemos negado a la posibilidad de una nueva

moción de censura. El partido hará lo que tiene que hacer bajo la

dirección de Santiago Abascal”.

“Pero ¿hay motivos para una moción de censura a Sánchez?”, le

preguntamos, comparando con los que había en 2020. “La que

planteamos [en 2020] -señala- fue en una situación general de

vulneración de derechos y libertades de los españoles. Hay motivos

y hay procedimientos, en todo caso, para exigir el cese del señor

Sánchez y de todo su gobierno. Los españoles no soportan más

este ridículo internacional al que nos somete Sánchez y de sumisión

interna a un partido político que ha colapsado todas las

instituciones”.

Aparentemente, Vox está, por ahora, más bien, en pedir dimisión y

elecciones anticipadas que plantearse una moción de censura que

enrarecería, de nuevo, además el clima con el PP, cuando, en

realidad Sánchez va solito camino del precipicio… aunque aguante

hasta el final. “Los españoles -dice Jorge Buxadé- necesitan un

baño de libertad y de democracia. Tenemos derecho a ir a votar.

Que se convoquen elecciones cuanto antes y pongamos fin a los

años oscuros de Sánchez”. Jorge Buxadé en el año 2019 fue elegido diputado en el Parlamento Europeo por Vox​ y en el año 2020 fue elegido vicepresidente del partido político Vox.