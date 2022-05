Pedro Sánchez ha destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el caso del espionaje a varios políticos españoles. Desde el Ejecutivo la estaban presionando para que tomara la decisión de forma voluntaria, pero finalmente el propio presidente ha tomado esta determinación para contentar a los independentistas.

El Ejecutivo ha venido cocinando esta decisión durante días. De hecho, hace una semana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajó hasta Barcelona para reunirse con la consellera Laura Vilagrà. Sin embargo, hace tan solo unas horas desde el PSOE intentaban evadir el tema, defendiendo el trabajo de Paz Esteban frente al CNI.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ayer aseguraba que no había «ni sola razón» para que Esteban no estuviera «en su puesto». «A día de hoy, no hay ni una sola información ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto», indicó al respecto.

«A día de hoy, no hay ni una sola información ni una sola noticia que pueda poner en cuestión el trabajo que haya podido venir desarrollando. Evidentemente, si sigue en su puesto es porque hay confianza en el trabajo que está realizando», agregó Sicilia.

Sin embargo, tan solo unas horas después la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado su destitución en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras esto, ha informado de que Esperanza Casteleiro, hasta hoy secretaria de Estado de Defensa, será su sustituta al frente del CNI.