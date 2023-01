Mayor Oreja contra Irene Montero por la nueva ley del aborto: «El Ministerio de Igualdad es una mentira»

Más de cien asociaciones provida se han reunido esta mañana en la sede de la Comunidad de Madrid para condenar la actualización de la ley del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad. Este texto legislativo, que despenaliza aún más el aborto, ya ha sido aprobado por el Congreso y está a punto de llegar al Senado donde culminará su tramitación. Así, las asociaciones en contra del aborto han decidido unir fuerzas para reconocer los derechos de los no nacidos en una asamblea que ha sido abierta por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. «Es una ley que desprecia la dignidad de las personas», ha asegurado el ex político en una entrevista con OKDIARIO. Asimismo, Mayor Oreja ha cargado contra el Ministerio de Igualdad del que asegura que es una mentira.

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad se ha reunido en el Auditorio de la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol, para condenar la ampliación del aborto. «Es una ley ideológica que sale sin consenso», asegura el presidente de Foro Familia, Ignacio García Julía, que lamenta el escaso diálogo entre las asociaciones civiles y el ministerio que ha diseñado esta ley. Y no es el único, puesto que el resto de asociaciones representadas también coinciden en que existe un problema de diálogo con las agrupaciones civiles.

Josep Miró, coordinador de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, ha sido el encargado de leer un manifiesto que condena esta nueva ley del aborto. En la misiva titulada ‘Por la vida contra las malas leyes’, Miró ha subrayado que en España «está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano». En este sentido, el coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida se preguntaba «¿qué sociedad estamos construyendo, qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres?».

El encuentro también ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa María González, que ha lamentado que la actualización de la ley del aborto «va contra el código deontológico de los doctores». Y es que la ampliación de este texto legislativo endurece las condiciones de objeción de conciencia de los médicos que se niegan a practicar abortos. «La garantía de nuestra identidad profesional más auténtica es actuar siempre con ciencia y con conciencia en beneficio de cada ser humano», ha destacado la médica.

Montero

La ampliación de la ley del aborto es un paso más de las políticas progresistas que está llevando a cabo el Gobierno de coalición. En palabras de la Ministra de Igualdad Irene Montero, esta nueva ley pretende «ampliar los derechos reproductivos de las mujeres». Pero para las agrupaciones provida es todo lo contrario. «No se ha visto hasta ahora una ayuda real de Montero a una mujer», explica Genaro, un voluntario de la asociación rescatadores Juan Pablo II.

Pero no es la primera vez que desde el Ministerio de Igualdad se incide en legislar de nuevo el aborto. El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó la reforma del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Esto ha provocado que se intensifique la presencia policial en las inmediaciones de los abortorios para evitar que ninguna persona hostigue a las mujeres que desean acabar con su embarazo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la intención de estos voluntarios es ofrecerles la ayuda necesaria para que continúen su embarazo. «Nos merece muchísimo la pena porque la vida de ese bebé y la felicidad de esa mujer está en juego», zanja Marta Velarde que es voluntaria de la asociación rescatadores Juan Pablo II.