El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto que un juez de familia decida si una menor pueda abortar si sus padres se oponen a ello. También ha defendido que la menor que quiera abortar tenga que informar a sus progenitores y contar con su consentimiento.

«No parece razonable y desde el punto de vista legal no tiene encaje que una adolescente de 16 años que no puede conducir ni salir de viaje sin autorización pueda abortar sin ni siquiera el conocimiento de sus padres ni autorización de ellos. Los padres no pueden obligar a una menor a abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén en contra, hay sistemas arbitrales para decidir», ha afirmado Feijóo este lunes en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra la Ley del Aborto y recuerda que «tiene un recurso de constitucionalidad». «La Ley del Aborto tiene un recurso de constitucionalidad porque no nos parece razonable que una menor que no puede conducir o votar pueda abortar sin ni quiera el conocimientos de sus padres. No tiene encaje en nuestra Constitución y desde el punto de vista afectivo no es razonable. No creemos que una ley del Aborto deba hacerse por una parte del arco parlamentario contra la otra. La ley del Aborto nos parece una imposición de una parte a la otra y eso es un error», ha sostenido.

El líder del PP también se ha pronunciado sobre las declaraciones que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña defendió que las menores de 16 y 17 años que quieran abortar informen a sus padres pero que, en el supuesto de que estos se opongan a que interrumpa el embarazo, las menores puedan seguir adelante con su decisión. «Hay que informar a los padres sin ninguna duda, pero no se me ocurriría pensar que una mujer de 16 años, que es muy joven, tenga que seguir con una vida que no quiere», indicó Ayuso.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que entiende que los padres deben conocer la decisión de la menor, pero que no es necesario que dé su conocimiento. Es un asunto muy complejo. Porque están los derechos del concebido no nacido, que debemos de proteger, y está también la decisión de la madre, que tiene que tomar una decisión importante para su vida», ha asegurado Alberto Núñez Feijóo al respecto.