La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que las mujeres de 16 y 17 años que quieran someterse a un aborto informen a sus padres pero que, en el supuesto de que estos se opongan a que interrumpa el embarazo, las menores puedan seguir adelante con su decisión.

«Hay que informar a los padres sin ninguna duda, pero no se me ocurriría pensar que una mujer de 16 años, que es muy joven, tena que seguir con una vida que no quiere», ha explicado la presidenta del PP de Madrid interrogada por el asunto en una entrevista radiofónica.

Con todo, Díaz Ayuso ha subrayado la importancia de tratar de no llegar a la situación de tener que abortar, sino poner el foco en evitar que se produzcan embarazos no deseados a través de la educación y la concienciación a los jóvenes.

«No podemos dejar que sigan esas cifras alarmantes de abortos», ha señalado, al tiempo que ha destacado el problema de natalidad que sufrimos en España.

Además, la presidenta madrileña se ha mostrado contraria a que haya «una lista negra de médicos que no quieran abortar», un extremo incluido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como Ley del aborto, aprobada este martes en Consejo de Ministros, porque hacerla «va contra su juramento hipocrático de tratar de alargar la vida».

En este sentido, ha defendido que los profesionales sanitarios que quieran practicar abortos que lo hagan pero ha insistido en proteger la objeción de conciencia de aquellos que no quieran porque obligarles sería «insensato».

Asimismo, Ayuso se ha posicionado en contra de que se elimine del historial médico que se ha practicado un aborto porque esto puede derivar en complicaciones sanitarias en el futuro.

Así, en resumen, la presidenta madrileña apuesta por tratar de evitar los abortos porque no son «anticonceptivos al uso» mediante la educación sexual, proteger la objeción de conciencia de los médicos pero, en el caso de que no se haya evitado el embarazo, que el aborto sea «legal y seguro pero poco frecuente» y, en el caso de las menores, que sus familiares conozcan su intención de abortar, que puedan «reflexionar» con ella sobre su decisión pero que, en última instancia, no puedan evitar la intervención si es voluntad de la joven embarazada abortar.