La nº1 antidelitos de odio de la Policía de Palma : “Entendéis el ‘no’ si os patean la entrepierna”

La jefa de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local de Palma de Mallorca, Sonia Vivas, invita en su perfil de twitter a agredir a los hombres.

En las últimas horas y a raíz de la reciente propuesta de reforma del Código Penal que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de igualdad, Carmen Calvo, proponía sobre el consentimiento expreso en las relaciones sexuales: “Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, Sonia Vivas ha incluido varios tuits en advertencia a lo que espera a los “señoros” con la medida:

Señoros, lo del tema dl consentimiento expreso no es tan complicado, si t hace una cobra, t quita las manos d sus piernas, se echa para atrás y te dice basta, es un NO. Quizás solo entendéis no cuando os patean la entrepierna. Habrá Q tomar nota #FelizJueves pic.twitter.com/Gn7b5oDg5j

— Vivas (@SoniaVivasRive3) 12 de julio de 2018