El resultado de la encuesta de OKDIARIO es inequívoco: José Luis Martínez-Almeida será el candidato más votado y podrá continuar como alcalde de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. El sondeo, realizado tras la escalada del activismo sanitario de izquierdas en Madrid, muestra que tampoco ha tenido ningún efecto el anuncio de la ministra Reyes Maroto como candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid para las elecciones del 28 de mayo de 2023, ya que el PSOE se queda en tercera posición a diez puntos de Más Madrid.

A los socialistas les espera otro rotundo fracaso y el PP resiste así los zarpazos de la izquierda tras la manifestación del pasado domingo contra Ayuso en Madrid. El actual alcalde obtiene 19 concejales, que, sumados a los 7 de Vox y los 4 de Ciudadanos, le permitirían alcanzar la mayoría absoluta en Cibeles situada en los 29 escaños, según el sondeo de la empresa demoscópica Data10 para OKDIARIO.

Además, es significativo el trasvase de votos de Ciudadanos al PP. Almeida suma el 32,1% de los votos, frente al 24,3% que obtuvo en 2019, gracias a su capacidad para absorber el desplome de Cs, escalando de 15 a 19 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. El PP canibaliza así a la formación naranja después de tres años de coalición gobernando la capital.

En plena refundación de Cs, su portavoz municipal, Begoña Villacís, pierde 7 concejales respecto a 2019 y se queda en 4, casi a las puertas del sorpasso de IU-Madrid en Pie, una formación integrada por podemitas críticos con la gestión de la ex alcaldesa Manuela Carmena, que supera holgadamente el 5%.

Vox mejora con 7 concejales, 3 más que en 2019, y crece en 68.000 votos: una muestra de que el cartel de Javier Ortega Smith como candidato al Ayuntamiento de Madrid resiste tras el affaire Olona. El no de Vox a los Presupuestos de 2023 por su exigencia de suspender Madrid Central tampoco le ha pasado factura pese a que Almeida llegó a decir que Ortega les había puesto «una pistola en el pecho para sentarse a negociar».

El PSOE, en estado zombi

Por la izquierda, los socialistas se mantienen en tercer lugar en un irrelevante 13,5%. El PSOE no consigue un candidato revulsivo y se estanca a diez puntos de Más Madrid. No despegó con el fichaje estrella del seleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández, una apuesta personal de Pedro Sánchez, ni tampoco parece que lo vaya a hacer con el de la ministra Reyes Maroto, a quien los madrileños no ponen ni cara, como han llegado a admitir los propios socialistas.

Más Madrid, la formación que encabeza en la capital Rita Maestre, pierde tres concejales, que van a parar a IU-Madrid en pie, y casi 41.000 votos respecto a los 505.159 conseguidos en 2019. El partido acusa el desgaste tras la guerra civil entre Rita Maestre y Mónica García por el escándalo de financiación ilegal de la formación. Maestre finalmente se acobardó y retiró la acusación contra García de quedarse el dinero de Más Madrid , pero muchos dudan de que las heridas se cierren a tiempo antes de la campaña electoral.