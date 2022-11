Ayuso sobre las protestas de la izquierda: «Esto no va de Sanidad, va de cambiar el modelo de Madrid»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este lunes que lo que está tratando de hacer la izquierda es «cambiar el modelo liberal» de la Sanidad madrileña, que ha dado «mucho éxito».

Ese modelo, ha recordado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, es el de «la colaboración público-privada y un modelo que lo que está permitiendo es que se sigan construyendo hospitales y que siendo una sanidad pública y absolutamente gratuita atienda a muchísimos ciudadanos no solo de aquí sino de fuera y que se siga innovando con los tratamientos».

Para la presidenta regional, «hay un activismo político» en torno al tema de la Sanidad en Madrid, porque «la izquierda literalmente se está hundiendo y utilizan estos centros, no para poner propuestas, no para ayudar, sino que intentan poner su pancarta para hacer algo que es insensato porque no va en contra mía sino de los ciudadanos».

Ayuso ha explicado que el problema de la falta de médicos es algo que afecta a toda España y que, en su caso, está dispuesta a contratar «esta misma tarde» a cualquier médico que esté en paro en la Comunidad de Madrid. «El problema es que yo no puedo estar quitándole médicos al País Vasco y Cataluña, quitándoselos a Murcia… esto es insensato, un problema nacional que el Gobierno tiene también que atender, además del problema de la demografía», ha matizado.

Además, ha explicado que la Consejería de Sanidad, encabezada por Enrique Ruiz Escudero, sigue hablando con los médicos, tras la reapertura de la urgencias extrahospitalarias, por si «aquellos que estaban en un centro determinado quieren seguir y que en su vida personal no se desestructure, que atiendan a ello, que hagan una planificación de guardias hasta final de año para que los profesionales puedan organizarse».

«Vamos a seguir hablando con los médicos viendo de qué manera se cierran las guardias y los calendarios a largo plazo y pactamos el refuerzo, mientras dotamos de más material tecnológico y de las mejores herramientas», ha ahondado.

Por otra parte, ha recordado que desde la apertura de estos 80 centros sanitarios con atención 24 horas el pasado 27 de octubre, se han atendido «a decenas de miles de personas con normalidad que suelen revestir una complejidad media que se pueda atender con la enfermería» y ha subrayado que hay que «separar lo que es la lógica reivindicación de los médicos y de todo el profesional sanitario del ruido político».

«Esto está ocurriendo en toda España porque faltan médicos y el Gobierno no hace nada, está más ocupado de indultar, de soltar presos de ETA y de seguir empoderándose para el final de la legislatura con el dinero de todos. Necesitamos nuevas facultades de Medicina porque es un problema», ha agregado.