María Corina Machado ha sido distinguida con el Premio Freedom Fighters en la gala del décimo aniversario de OKDIARIO en reconocimiento a su lucha incansable por la libertad y la democracia en Venezuela. La heroína ganadora del Nobel de la Paz ha agradecido a este periódico por la condecoración y por «contar la verdad» sobre su país: «Su voz y su acción por Venezuela es también una forma de defender la democracia y la libertad en España y en todo el mundo».

Perseguida, inhabilitada y amenazada por el régimen, María Corina Machado no ha podido asistir al evento al encontrarse escondida en Venezuela para preservar su seguridad. En su lugar, ha enviado un vídeo con un mensaje de agradecimiento y esperanza. Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela, ha recogido el galardón en su nombre.

En el vídeo, María Corina Machado ha destacado que «es un privilegio enorme» poder estar en el X aniversario de este periódico, aunque sea en la distancia. «Muchísimas gracias a su director Eduardo Inda, a las autoridades españolas que están allí presentes y a todo el equipo y personalidades que nos acompañan hoy en esta celebración», ha apostillado.

En ese sentido, la opositora venezolana ha asegurado que se siente identificada con el lema de OKDIARIO, el sitio de los inconformistas: «No nos conformamos con que nos obliguen a vivir bajo un sistema de opresión que secuestra, que tortura, que asesina. No nos conformaremos jamás con un país sometido a la extrema pobreza. No, no nos conformamos con tener la migración más grande de la historia. No nos conformamos con que nos impongan una realidad dantesca, porque, a pesar de todo este horror, somos ciudadanos libres, aun en tiranía».

Así, la heroína ha asegurado que no está dispuesta a aceptar «el silencio de quienes pretenden imponer la censura y la autocensura en un país donde no queda ni un solo medio, donde no hay posibilidad de expresarse». «Por eso, los venezolanos somos los grandes inconformistas y no hemos dejado de trabajar un solo minuto en estos 26 años en la búsqueda de un destino, que es la libertad», ha sentenciado.

Premio a María Corina Machado

En ese contexto, María Corina Machado ha asegurado que en el aniversario de OKDIARIO se celebra «la libertad de un medio que no se calla y de unos ciudadanos que demandan la verdad y nada más que la verdad, como lo hacemos día a día los venezolanos».

«Este premio nos recuerda eso, la voluntad irrenunciable de pelear por lo que te pertenece, incluso por lo que jamás has tenido. Nos recuerda también que una sociedad democrática y libre es un proyecto colectivo que hay que construir, que hay que vivir, alimentar y defender todos los días. Nosotros, los venezolanos, lo aprendimos a punta de lágrimas, sangre, separación y terror», ha lamentado.

«Somos un testimonio y una advertencia para quienes creen que esto no puede ocurrirles hoy. Este premio honra a millones de venezolanos que han luchado con dignidad, alzando la voz a pesar del terror, irguiéndose con dignidad dentro de la injusticia de una celda, soñando con volver a casa pronto. Porque esa es precisamente la fuerza que ha unido a todo un país», ha asegurado. Con este reconocimiento, OKDIARIO rinde homenaje a una mujer que encarna el valor de quienes se niegan a rendirse ante la opresión.