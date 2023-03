El hombre que da nombre a la trama de corrupción del PSOE en el caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha identificado por primera vez, ante el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, a ocho diputados socialistas que participaron en la ya famosa cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid. Algunos de los 15 participantes en el ágape acabaron la jornada en una de las juergas que montaba el ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Pero Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (Astras), afirma a OKDIARIO que hay más nombres y que «no ha salido ni la tercera parte de los políticos que han estado en las fiestas del caso Mediador».

En una entrevista realizada en el Hotel Botánico de Tenerife, Pastor dice que conocía las fiestas del socialista Tito Berni desde hacía mucho tiempo y que queda mucho más por salir: «¿El caso Mediador? Esto es un aperitivo, no ha salido ni la tercera parte de lo que debería haber salido. Nosotras esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, pero como somos unas señoras muy educadas jamás lo hemos querido sacar. Esperemos que salga todo hasta el final para que se den cuenta los españoles por quién estamos gobernados».

«Lo que me sorprende es que no hayan salido más nombres», dice Pastor. Su lenguaje verbal delata que sabe más de lo que dice, pero que debe morderse la lengua por la integridad física de ella y sus representadas. Le preguntamos si hablamos de altos cargos y ministros de este Gobierno dice «sí» con seguridad. «Yo no puedo sacar esos nombres porque todo el mundo se va a tirar encima de mí y porque creo que siempre hemos respetado a nuestros clientes, pero ésta es la punta del iceberg».

«El iceberg llega hasta Valencia y eso no se ha dicho», afirma. Cuando se le pregunta si se refiere a altos cargos del Gobierno de la Comunidad Valenciana que preside el socialista Ximo Puig esboza una sonrisa moviendo la cabeza. El mismo gesto que realiza cuando se le pregunta si hay ministros o ex ministros del Gobierno de Pedro Sánchez implicados en las fiestas con prostitutas donde corría el alcohol, el viagra y la cocaína. «Me gusta que el miedo que sentimos ahora las trabajadoras sexuales de quedarnos en la calle y no poder alimentar a nuestros hijos por culpa de quienes quieren abolir la prostitución lo sientan ellos [los políticos] también».