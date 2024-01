El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha admitido a trámite una demanda por vulneración del derecho al honor contra Íñigo Errejón interpuesta por el hombre enfermo de 67 años que denunció haber recibido una patada del diputado de Sumar en su estómago. Tal como adelanta OKDIARIO, pide al parlamentario 25.000 euros porque considera que el político le está imputando un delito de denuncia falsa sin tener sentencia judicial alguna que lo respalde.

El jubilado que denunció una patada en el estómago en el barrio de Lavapiés en 2021 por parte del político madrileño no consiguió acreditar la agresión en otro proceso judicial en Plaza Castilla. El parlamentario quedó absuelto ante la falta de pruebas. Pero esa sentencia no concluyó que estuviésemos ante una denuncia falsa. El juez recogió expresamente que, en virtud del principio de presunción de inocencia, debía absolverse a Errejón, e indicaba expresamente que alguna de las partes no decía la verdad, sin determinar cuál. El político se libró de una condena a pesar de que las cámaras de seguridad y los testigos apuntaban a que la bronca sí se produjo, pero el momento de la patada denunciada no quedó grabado.

Sin embargo, Errejón acudió a varios medios de comunicación para lamentar que había sufrido una «denuncia falsa» de «un energúmeno de extrema derecha». Se trata de un delito que conlleva, según el Código Penal, pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años. Por tanto, el pensionista considera que han vulnerado su honor y su imagen. También apunta a un delito de injurias por parte de Errejón.

Ahora un juzgado ha dictado un decreto, que adelanta OKDIARIO, en el que se admite a trámite la demanda. El decreto está firmado este 18 de enero por una letrada de la Administración de Justicia. Se da parte a la Fiscalía para que se incorpore al procedimiento. Además, se subraya: «Siendo la pretensión de la demanda la tutela del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen su tramitación tendrá carácter preferente». La letrada acepta que «a la vista de los datos y documentos aportados, la parte demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio».

El despacho de Arcoser Abogados, que defiende al jubilado tras acogerse este último a los programas de justicia gratuita por sus escasos recursos económicos, tramitó una demanda de conciliación previa. Sin embargo, Errejón no se presentó y no se llegó a un acuerdo.

Decreto de admisión a trámite de la demanda.

La demanda, de 18 páginas, detalla que la denuncia de la patada en el estómago «dio lugar al procedimiento de juicio sobre delitos leves en el Juzgado de Instrucción 16 de Madrid y en mayo de 2022 se dictó sentencia absolviendo a Errejón en aplicación de la presunción de inocencia, si bien la sentencia recoge que es obvio que alguna de las partes no dice la verdad, si bien no se puede determinar cuál».

La sentencia estipula: «Vistas las alegaciones efectuadas por las dos partes en torno a un posible delito de falso testimonio, ha de indicarse que no se ha acreditado que ninguna de las partes intervinientes haya prestado testimonio falso en el juicio, pues no se puede concluir cómo se produjeron realmente los hechos. Es obvio que alguien no dice la verdad, pero no quién, y por ello no procede deducir testimonio para la incoación de un procedimiento penal».

A pesar de que la sentencia no condena por falsa denuncia al jubilado, Errejón acude a la Ser y a Todo es Mentira para acusarle de ese delito. «En varias ocasiones expresamente indicó que el denunciante había formulado una denuncia falsa contra él». «Un señor de extrema derecha, me increpa y me denuncia de manera falsa. (…) Determinados medios le dan mucho bombo a una denuncia falsa de un señor de extrema derecha», relató en la radio. «Cuando la Fiscalía dijo que no había que haberlo admitido, después un juez me absolvió y después el señor este de extrema derecha que me insultó, acosó y denunció falsamente, la Audiencia me vuelve a dar nuevamente la razón y dice que efectivamente era mentira», agregó en televisión. «A mí un señor de extrema derecha me reconoce, me increpa, me insulta, me pone una denuncia que es falsa, una acusación falsa», detalló en directo sin posibilidad de que los medios pudieran contrastar los hechos.

Recuerdan «por si se alegase, que no concurre la protección jurídica que al demandado le brinde la Constitución, en su condición de parlamentario; puesto que las frases proferidas que atentan contra el derecho al honor de mi representado no fueron pronunciadas en el ejercicio de sus funciones como parlamentario».

«Cuando Errejón públicamente y en entrevistas en radio y televisión, en medios de gran difusión, manifiesta expresamente que el denunciante formuló una denuncia falsa, reiterándolo varias ocasiones, es evidente que está incurriendo en una vulneración del derecho al honor y a la propia imagen de una persona no pública, ya que lo acusó formalmente de haber cometido un delito perseguible de oficio», agregan.

«La gente de su barrio le señalaba por la calle y le soltaron algún comentario relativo al altercado con Errejón, llegándole a tachar de mentiroso y delincuente. Tiene una avanzada edad, una situación de estrés y de miedo, que en ningún caso estaba obligado a sufrir y que ha contribuido a que su estado de salud se vea empeorado, así como también su estado de ánimo. Le ha causado un daño moral de difícil reparación y cuyo perjuicio económico se fija en 25.000 euros», relatan. El denunciante regentó 40 años una cerrajería en el barrio y tenía el cariño de todos los vecinos. Sin embargo, tras el incidente y las declaraciones de Errejón esto ha cambiado.