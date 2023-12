Errejón como Colau: dice que no es ministro porque no ha querido

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que no quería ser ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez porque no ha tenido esa aspiración. «No. Si hubiera sido así, lo habría pedido», ha asegurado sobre esta cuestión. Recuerda a la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha defendido en varias ocasiones que le ofrecieron ser ministra durante las negociaciones del PSOE con Sumar, pero que lo rechazó para seguir como concejal en el Consistorio de la Ciudad Condal.

«A mí me gusta el parlamento, me gusta la discusión política y me gusta el trabajo político, intelectual e ideológico, pues un poco como siempre he hecho y ahí es donde estoy. Es donde voy a seguir estando y creo que es donde más puedo aportar», ha afirmado Errejón este miércoles en una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Íñigo Errejón descarta ser ministro, al contrario de lo que hizo su compañera de partido Mónica García, que optó por abandonar la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para ser ministra de Sanidad en el Ejecutivo de Sánchez.

«He decidido no ser ministra»

Ada Colau rechazó formar parte del Gobierno a pesar de que se lo ofrecieron en su momento, según ha defendido ella. «He decidido no ser ministra. La decisión está totalmente tomada», señaló a finales del pasado mes de octubre en una entrevista a RAC1. Además, aseguró que se lo habían pedido «insistentemente» y que lo había descartado por «motivos personales y políticos». Todo ello en plenas negociaciones del PSOE con Sumar para que Pedro Sánchez saliese reelegido presidente del Gobierno tras las elecciones del 23J.

«Me lo propusieron y dije que no. No creo que las mismas personas tengan que estar en todas partes», reiteró la ex alcaldesa de Barcelona el pasado 21 de noviembre en declaraciones a los medios durante el traspaso de la cartera de Sanidad. «Creo que se puede aportar a la política desde muchos lugares distintos. Además, hay gente muy buena que puede asumir las responsabilidades de ministra», apostilló.

Carga contra Podemos

Por otro lado, Íñigo Errejón ha criticado a los cinco diputados de Podemos en el Congreso por abandonar el grupo parlamentario de Sumar para irse al Grupo Mixto. Lo considera un «evidente» caso de caso de transfuguismo en el plano político, «más allá de la calificación técnica que puede tener esa actitud».

«Si te votan cómo Sumar, consigues el escaño como Sumar, y después decides abandonar Sumar… Eso es legítimo pero llevarte el escaño contigo, pues hombre, tus votantes no te votaron para eso», ha enfatizado, recordando que los dirigentes de Podemos criticaron en el pasado este tipo de acciones.

El líder de Más País ha recordado que abandonó su escaño cuando le purgaron de Podemos. «A mí, cuando me echaron de Podemos, no se me ocurrió quedarme con el escaño», ha recalcado. Errejón dejó su acta de diputado en enero de 2019 debido a que se presentaba para las elecciones autonómicas de ese año por Más Madrid para abandonar la formación morada.

Sobre si los cinco diputados de Podemos podrían poner en riesgo la legislatura, el diputado de Sumar asegura que espera «responsabilidad» y que voten a favor de las «políticas buenas y progresistas para la mayoría social». «La gente nos votó precisamente para eso», ha zanjado Íñigo Errejón.