Pablo Echenique, antiguo portavoz de Podemos, se burla este jueves en sus redes sociales de que la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau haya dicho que rechaza ser ministra. «A mí también me pide todo el mundo que sea ministro. Pero he decidido que no voy a ser», escribe con ironía en su post el militante podemita.

A mí también me pide todo el mundo que sea ministro. Me lo dicen por la calle. La presión ambiental es tremenda. Pero he decidido que no voy a ser ministro. (Además de que todo el mundo sabe que no se está hablando de ministerios en Sumar… nudge, nudge, wink, wink, 😉, 😉) — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 26, 2023

Estas palabras de Echenique responden a unas declaraciones de Colau en una entrevista en RAC1 también este jueves. La militante de Barcelona En Comú ha afirmado que su «espacio político» le había «pedido insistentemente ser ministra». Ella declara que se lo ha pensando seriamente pero que ha rechazado la petición: «He dicho que no». La exalcaldesa se ha justificado en razones personales y políticas. Aun así ha reafirmado que siente «responsable y comprometida» con la coalición política de la que forma parte.

El actual científico del CSIC comenta en tono burlesco que a él también le han ofrecido ser ministro: «Me lo dicen por la calle». Y Echenique continúa su crítica a Colau en el mismo tono y dice que «la presión ambiental es tremenda», pero que a pesar de ello, ha decidido no «ser ministro». Concluye con ironía que «todo el mundo sabe que no se está hablando de ministerios en Sumar», para terminar con unos emoticonos de unos guiños.

Desatado contra Sumar

No es el primer mensaje polémico que el antiguo portavoz de Podemos ha escrito en sus redes sociales. Este miércoles, Echenique atacó a Yolanda Díaz en otra publicación. Se refirió a ella cuando decía «vuelve la vieja política, vuelve la mentira».

En ese mismo post hacía alusión a las veces que la líder de Sumar había mentido a sus socios morados de coalición. Recordaba sarcásticamente cuando «dijo que no había intervenido en Andalucía», que «Sumar iba a hacer primarias» o que Díaz afirmaba que «no había vetado a Irene Montero».

El origen de esta protesta estaba en unas declaraciones de la líder de Sumar. La vicepresidenta segunda en funciones explicó que Podemos conocía el acuerdo «desde el minuto uno» a pesar de que Irene Montero declaró que los morados no tenían «información del detalle del acuerdo».

Iglesias critica a Sumar

Echenique no es el único que se muestra crítico con la formación rosa. En un artículo del diario independentista Ara, el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias, reprochó este miércoles a Ada Colau su postura con la formación en la que milita Iglesias. Decía que la exalcaldesa de Barcelona sufría una «frustración autoritaria» porque les amenazó con retirar las subvenciones a Podemos si no acataban el acuerdo entre PSOE y Sumar.

Más tarde, ese mismo día, Iglesias en declaraciones a RAC1 dijo que «Podemos no había formado parte» de las negociaciones en el pacto entre Sánchez y Díaz. Recalcó que si la formación morada no estaba en la mesa negociadora es porque «Sumar no ha querido contar con Podemos» y que cuando se formase Gobierno, tampoco los llamarían.

En todo caso, subraya que los votos afirmativos de su partido «no están en duda» y que las fuerzas de izquierdas que juegan con esa posiblidad «sobreactúan». Además, asegura que esas declaraciones «provocan risa» en el adversario político.