El Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, ha derrochado 8.180 euros públicos en un viaje a Chile para arropar al nuevo presidente Gabriel Boric, impulsado con fuerza por Podemos durante la campaña electoral. Un total de 3.922 euros en alojamiento y otros 4.258 en transportes. La ministra acudió a la investidura y después a varios actos y reuniones feministas acompañada por tres asesoras: Isa Serra, Teresa Arévalo y Lidia Rubio. Además, alargó su estancia para mantener esos encuentros políticos. Por ello no acudió a la Conferencia de Presidentes en La Palma que abordó la crisis económica en España tras la invasión rusa de Ucrania.

Tal como ha podido averiguar OKDIARIO a través de una respuesta oficial firmada por el subsecretario de Igualdad, Ignacio Sola Barleycorn, el departamento de Irene Montero no reparó en gastos. Frente a otras investiduras de presidentes lationamericanos, en este caso, como el chileno Boric tiene un largo historial de guiños con Podemos, Igualdad se volcó. Por ejemplo, en la del conservador Guillermo Lasso, en Ecuador, los ministros morados no vieron necesario gastar dinero público para cruzar el charco. Sólo fue a esa cita la defenestrada Arancha González Laya (PSOE).

El Ministerio confirma que «las personas que acompañaron a la ministra durante el viaje a Chile son: María Teresa Arévalo Caraballo, directora adjunta del Gabinete de la ministra de Igualdad; Isabel Serra Sánchez, asesora en materia de relaciones internacionales del Gabinete de la ministra; Lidia Rubio Sánchez, responsable de comunicación del Gabinete de la ministra de Igualdad».

La primera es la alto cargo que cuidaba a los niños de Irene Montero. Así lo investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla. La segunda es la ex diputada condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio. Completó la corte de cuatro personas de Igualdad la jefa de prensa.

Por otra parte, otro ministerio se afanó en apuntarse el tanto de la victoria electoral de Boric: el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza. La también vicepresidenta se unió a la delegación. En este caso, aún no se ha informado de los gastos y los acompañantes.

En otro orden de cosas, Igualdad explica que «en cuanto al desarrollo del viaje, se informa que la ministra y su delegación realizaron el viaje de ida acompañando a la delegación presidida por el Jefe del Estado en el Boeing de Casa Real, mientras que el viaje de vuelta lo llevaron a cabo en un vuelo comercial en clase turista. Asimismo, se comunica que, durante su estancia, se alojaron en el mismo hotel que el resto de la delegación española, y que los desplazamientos en territorio chileno se efectuaron en vehículos de la Embajada española en Chile».

No obstante, evitan informar de otros extremos sobre los que sí informan otras administraciones requeridas por la Ley de Transparencia. «La solicitud del nombre del hotel donde se alojó la delegación, así como de los lugares concretos donde comieron y cenaron sus miembros, no aporta ninguna información relevante desde el punto de vista de la transparencia, al no aumentar el conocimiento de los criterios usados ni de la rendición de cuentas por la Administración».

Facturas

Argumentan que «la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que, siempre que la Administración facilite la información sobre los gastos incurridos, se cubre sobradamente el contenido de las solicitudes de acceso a la información».

«Lo mismo cabe referir en relación con las facturas [que se pagaron en el periplo]. De acuerdo con la doctrina del Consejo de Transparencia la función de control sobre el gasto público se cumple dando cuenta de los movimientos bancarios (en este caso, se da cuenta del coste total asumido por Igualdad) sin que sea preciso realizar esfuerzos desproporcionados que pudieran convertir la solicitud en abusiva, acudiendo a la búsqueda expresa de tickets de compra (en este caso, facturas de los proveedores de servicios de alojamiento, transporte y restauración)», zanjan.

Juntas somos más felices, más fuertes y llegamos más lejos. Chile nos dio la oportunidad de encontrarnos en la Asamblea Feminista Internacional Macarena Valdés. Nos dimos la mano y no nos vamos a soltar 🔥💜✊🏼 pic.twitter.com/zi1tyrEEWm — Irene Montero (@IreneMontero) March 14, 2022

Por último, tampoco dan más detalle de la agenda extraoficial de Irene Montero posibilitada por el viaje pagado por los españoles. Irene Montero mantuvo encuentros con dirigentes del partido chileno Frente Amplio; con la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; con la titular de Justicia, Marcela Ríos; con la responsable de Interior, Izkia Siches; y con María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional Chile. También reservó huecos en su agenda para asambleas feministas para impulsar su perfil internacional.