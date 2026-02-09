Inda pide al PP alejarse de Espinosa de los Monteros: «Mandadlo al carajo, que no os lleva a nada bueno»

Eduardo Inda ha analizado este martes en El programa de Ana Rosa los resultados de las elecciones en Aragón. Durante su intervención, Inda ha criticado duramente el uso de grabaciones y operaciones contra Vox, advirtiendo que esa táctica acaba reforzando al partido de Abascal. «Cuando cada campaña le sacas una grabación a Vox y te va mal, deja de sacar grabaciones, de verdad», ha afirmado.

El periodista ha recordado que Espinosa de los Monteros fue expulsado de Vox y que, desde entonces, al partido «le va mucho mejor», por lo que ha pedido a la dirección popular que deje de utilizarlo como ariete político. «Que lo manden al carajo», ha sentenciado Inda, subrayando que insistir en esa estrategia solo contribuye a fortalecer a Vox y a debilitar al PP.

Resultados en las elecciones de Aragón