Inda pide al PP alejarse de Espinosa de los Monteros: «Mandadlo al carajo, que no os lleva a nada bueno»
"Cuando cada campaña le sacas una grabación a Vox y te va mal, deja de sacar grabaciones"
Eduardo Inda ha analizado este martes en El programa de Ana Rosa los resultados de las elecciones en Aragón. Durante su intervención, Inda ha criticado duramente el uso de grabaciones y operaciones contra Vox, advirtiendo que esa táctica acaba reforzando al partido de Abascal. «Cuando cada campaña le sacas una grabación a Vox y te va mal, deja de sacar grabaciones, de verdad», ha afirmado.
El periodista ha recordado que Espinosa de los Monteros fue expulsado de Vox y que, desde entonces, al partido «le va mucho mejor», por lo que ha pedido a la dirección popular que deje de utilizarlo como ariete político. «Que lo manden al carajo», ha sentenciado Inda, subrayando que insistir en esa estrategia solo contribuye a fortalecer a Vox y a debilitar al PP.
Resultados en las elecciones de Aragón
- El PP de Jorge Azcón ha ganado las elecciones de este domingo con 26 escaños, dos menos que en 2023. Lejos, sin embargo, de la mayoría absoluta de 34 diputados que le permitiría gobernar en solitario.
- Al igual que ocurrió en Extremadura, los de Abascal han superado sus propias expectativas. Se disparan hasta los 14 escaños, doblando su representación.
- El PSOE, con 18 diputados, iguala su peor resultado histórico -el de Javier Lambán en 2015-.
