Un incendio paraliza completamente el AVE Madrid-Barcelona y deja tirados a miles de pasajeros

Un incendio forestal ha colapsado este viernes la circulación de trenes de alta velocidad en una de las líneas más transitadas de España, la que conecta Madrid con Barcelona, dejando a miles de viajeros varados. El siniestro, que se ha declarado cerca de las vías entre las localidades de Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), ha obligado a Adif a suspender completamente la circulación por ambas vías desde las 14:30 horas de este viernes.

La situación se ha complicado cuando los bomberos que trabajan en la extinción del fuego han solicitado el corte de tensión eléctrica en la zona, una medida que paraliza por completo el tráfico ferroviario de alta velocidad. Inicialmente, las autoridades ferroviarias informaron de que «de momento no se solicita el corte de tensión», pero la evolución del incendio ha forzado esta drástica decisión que afecta no solo a los trenes AVE con destino Barcelona, sino también a las conexiones con Logroño y Pamplona.

✅ Una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura, se restablece la circulación. https://t.co/4ymwZTPZ8r — INFOAdif (@InfoAdif) September 19, 2025

La suspensión del servicio ha generado un auténtico caos en las principales estaciones del país, especialmente en Atocha y Sants, donde cientos de pasajeros se han quedado sin poder completar sus viajes en un día clave para los desplazamientos. Muchos viajeros han expresado su indignación en redes sociales por la falta de información inicial y la ausencia de alternativas inmediatas.

Renfe ha reaccionado habilitando cambios y anulaciones sin coste adicional para los pasajeros afectados, una medida que, aunque necesaria, no soluciona el problema inmediato de miles de personas que tenían compromisos urgentes en sus destinos. La compañía ferroviaria no ha proporcionado una estimación de cuándo podrá restablecerse el servicio, dependiendo completamente de la evolución del incendio y las tareas de extinción.

El fuego, que según los últimos datos se encuentra en el lado de la vía 1 del AVE, ha movilizado a efectivos de bomberos de ambas provincias, que trabajan contrarreloj para controlar las llamas y permitir el restablecimiento del servicio ferroviario lo antes posible.