Iglesias pide «vacuna democrática» para OKDIARIO en RNE y Lucas lo celebra: «Estoy de acuerdo»

El fundador de Podemos Pablo Iglesias ha pedido este lunes aplicar una «vacuna democrática» contra OKDIARIO tras la cobertura informativa del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que hasta el momento se ha cobrado la vida de 39 personas. Las declaraciones las realizó en el programa Las mañanas de RNE’ donde el presentador Juan Ramón Lucas lejos de parar los pies al ex líder podemita por su exabrupto, mostró su acuerdo con la mordaza periodística propuesta por Iglesias: «No puedo estar más de acuerdo».

Durante su intervención, Iglesias arremetió contra este diario por señalar la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y las posibles consecuencias que esta pudo tener en la tragedia. «He visto algo en las redes sociales que me preocupa enormemente, que es otra vez los carroñeros de siempre. OKDIARIO, Vito Quiles, en [Bertrand] Dongo. Todos estos escuadristas que se disfrazan de reporteros agresivos», afirmó el ex vicepresidente del Gobierno.

Pronto llegará el momento de conocer los por qué y habrá que escuchar a los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos. Ahora toca estar con las víctimas y denunciar a los Inda, los Quiles, los Ngongo, los Abascal y a la basura de buitres que usan el dolor para sacar tajada pic.twitter.com/WiyH7UPNr9 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 19, 2026

El fundador de Podemos fue más allá al considerar que están «aprovechando el dolor de la gente para difundir el odio» y aseguró que «es clave ponerle vacuna democrática porque eso no se puede consentir».

Lucas aplaude la censura

Lejos de defender la libertad de prensa o mostrar una posición neutral como corresponde a un medio público, Juan Ramón Lucas respaldó abiertamente las palabras de Iglesias: «Estoy completamente de acuerdo con Pablo en ese sentido», sentenció el presentador de RNE.

La actitud del conductor del programa resulta especialmente grave al tratarse de Radio Nacional de España, financiada con dinero público y que debería garantizar el pluralismo informativo. En lugar de ello, Lucas convirtió su espacio en una plataforma para los ataques contra la libertad de prensa.

El historial censor de Iglesias

No es la primera vez que el chavista arremete contra los medios de comunicación privados. En noviembre de 2013, Iglesias propuso la expropiación de los medios privados de comunicación: «Si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente».

En aquella misma entrevista, Iglesias definía el periodismo de forma inquietante: «La mejor definición del periodismo se la leí a Luca Casarini hace unos diez años: el periodismo es un arma que vale para disparar. Punto. Ya está».