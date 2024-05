El Gobierno retira ‘in extremis’ la Ley del Suelo para evitar otra derrota en el Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado in extremis la Ley del Suelo, cuyo debate tenía previsto celebrarse este jueves en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ha tomado esta decisión con el fin de evitar otra derrota parlamentaria, después de que el pasado martes no saliera adelante en el hemiciclo la ley contra la prostitución debido a la falta de apoyos parlamentarios.

Junts, ERC, Podemos y Sumar, socios del Gobierno de coalición, habían presentado enmiendas contra la reforma de la Ley del Suelo impulsada por el PSOE. A estas enmiendas presentadas por los socios de Sánchez se sumaban también las expuestas por el PP.

La normativa pretende evitar que los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado la retirada del orden del día de esta ley del Pleno de este jueves para que «no se vea afectada por la situación electoral», en alusión a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la cartera encargada de impulsar esta reforma y que se encuentra en manos de Isabel Rodríguez. Las mismas fuentes avanzan que han retirado este proyecto de lay para que en un futuro «garantizar su tramitación».

El diputado del PSOE y secretario del Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha enviado una carta al Congreso a las 08:01 horas de este jueves en la que anunciaba la retirada del orden del día de la Ley del Suelo presentada por su partido. El debate de esta norma estaba previsto a las 09:00 horas.

Atacan a Sumar

En el Ejecutivo consideran que otra derrota parlamentaria «podría alimentar el relato de estabilidad del PP» de cara a las elecciones europeas. Desde el Ministerio de Vivienda también señalan a Sumar. En concreto, acusan a la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz de «cambiar de posición».

Díaz ha tratado de explicar el rechazo de su partido a esta norma presentada por el PSOE. «Lo dijimos hace meses: esta Ley del Suelo es especulativa y no protege el territorio. Evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público. Avancemos en una política de vivienda verde que cuide nuestras ciudades», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Lo dijimos hace meses: esta Ley del Suelo es especulativa y no protege el territorio. Evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público. Avancemos en una política de vivienda verde que cuide nuestras ciudades. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 23, 2024

Esta decisión se produce dos días después de que el Congreso tumbara la ley del PSOE para prohibir la prostitución. Los socialistas no contaron con los apoyos parlamentarios suficientes, después de que Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV votarán en contra de esta normativa. PP y Vox también votaron en contra. El PSOE, en un intento desesperado, instó a la formación de Alberto Núñez Feijóo a abstenerse para que saliera adelante esta ley, algo que finalmente no se produjo.

«La soledad del presidente»

Desde el PP resaltan la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. «La soledad del presidente no tiene precedentes. El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros», señalan fuentes internas de la formación de Feijóo. «Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz», remarcan.

Los populares afirman que el PSOE ha retirado la reforma de la Ley del Suelo «para que la Cámara no se la tumbara» y para evitar «su segundo varapalo parlamentario en apenas 48 horas». «A los problemas con Israel o Argentina en el exterior se suman las diferencias con Sumar, Podemos, ERC o Junts en el interior. Demasiados frentes para un presidente cuya respuesta a todo es decir ‘bulo’ y ‘ultraderecha’», apostillan.

El partido de Feijóo defiende que Sánchez «sólo tiene garantizados los apoyos» para la Ley de Amnistía. «Sin ella, no habría sido presidente pero con ella ya no hay motivos para que los independentistas catalanes le apoyen», esgrimen desde el PP.

Los populares aseguran que «España es un país ingobernable» y ven posible un adelanto electoral en los próximos meses. «Si el PP derrota al PSOE en las elecciones europeas la Legislatura quedaría en suspenso», afirman.

El PP lamenta que Pedro Sánchez no tiene capacidad «ni para presentar unos Presupuestos». «Quiere hacemos creer que podrá gobernar Cataluña manteniendo el apoyo de Junts y de ERC de manera estable y continuada en el Congreso. De momento, no tiene ni el de Sumar, y Podemos tiene el poder de tumbar cualquier votación en la Cámara», señalan en la formación de Feijóo.

Por ello, instan a los españoles a participar en la manifestación convocada este domingo contra la «corrupción» del Gobierno. «El mensaje en el Congreso se lo han dado sus socios. En la calle se lo darán los españoles este domingo. Y en la urnas, será el PP el que ponga a Pedro Sánchez en el sitio que le corresponde», esgrimen.

«España es un país ingobernable por un presidente al que acecha la corrupción en su partido y en su Gobierno, y con su esposa en el punto de mira de la Justicia y de la prensa internacional por posible tráfico de influencias», zanjan los populares.