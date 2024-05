La polémica en torno a Yolanda Díaz y los fijos discontinuos no acaba. Si la cifra real de parados sigue en cuestión porque la ministra de Trabajo ha dado una cifra de fijos discontinuos inactivos que no coincide con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) según los economistas de Fedea, ahora los datos de la Tesorería de la Seguridad Social desvelan que las bases de cotización -salario bruto anual- de los fijos discontinuos son más bajas que en 2021, antes de la reforma laboral. Los salarios no suben, como dice Díaz, sino que en el caso de los fijos discontinuos han descendido, lo que tiene sus implicaciones para estos trabajadores y sus pensiones futuras.

Según los datos de la Seguridad Social, recogidos por José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de USO, la base media de cotización -que muestra el salario bruto anual en 12 mensualidades- de los fijos discontinuos a tiempo completo ha pasado de 1.496,58 euros de diciembre de 2021 a 1.445,46 euros en diciembre de 2023 -último dato publicado-. Es decir, 1,12 euros menos, un 3,4% inferior al dato previo a la reforma laboral de Díaz.

En cuanto a los fijos discontinuos con contrato a tiempo parcial, el descenso es aún mayor. Según la Seguridad Social, ha pasado de 799,96 euros en diciembre de 2021 a 725,34 euros dos años después, en 2023. La caída es de 74 euros mensuales, más de un 9%.

El descenso de las cotizaciones sociales de los fijos discontinuos contrasta con la del conjunto de los contratos e incluso con la de los contratos temporales. Como muestra el gráfico que aparece bajo estas líneas -tomado de un informe de USO-, el conjunto global de los salarios subió en 189 euros, mientras que en el caso de los trabajadores con un contrato temporal a tiempo completo ascendió en 367 euros.

En opinión de Fernández, esto podría ser la explicación de por qué se están trabajando menos horas y se está repartiendo el empleo entre el mismo número de trabajadores. «El auténtico efecto colateral y que puede estar muy relacionado con que se están trabajando menos horas, y se está produciendo un reparto de las mismas, es que las bases de cotización de los contratos fijos discontinuos han disminuido con respecto a 2021», señala.

Se trata de otra polémica más en torno a la figura de los fijos discontinuos. Son trabajadores que no computan en la lista oficial de parados en los periodos en los que no están trabajando, aunque están cobrando una prestación.

Así era también antes del Gobierno de Pedro Sánchez y antes de que esta figura cambiara con la reforma laboral de Yolanda Díaz, pero ahora con esa reforma es obligatorio para las empresas hacer este tipo de contratos a los empleados que antes tenían un contrato temporal. El objetivo de Díaz era reducir la temporalidad, algo que efectivamente ha conseguido en el ámbito privado, pero no en el empleo público.

La crítica de la oposición y de los expertos es que este mecanismo no permite conocer con exactitud la cifra de parados real. Así, según los datos del informe de USO, la cifra real de parados a cierre de abril era de 3,83 millones, frente a los 3,76 millones de abril de 2022. Aquí se contabilizan los que están trabajando pero buscan un empleo mejor o trabajar más horas, además de los que demandan un empleo específico o están haciendo un curso.

Precisamente, abril de 2022 fue el primer mes en el que entró en vigor en su totalidad la reforma laboral de Díaz. Porque hasta el 30 de marzo de 2022 las empresas tenían de plazo para cambiar los contratos temporales a fijos discontinuos para evitar sanciones.