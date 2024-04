La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentó este lunes un estudio en el que calcula que el número de trabajadores fijos discontinuos asciende a unos 1,42 millones de personas. Tras ello, Marcel Jansen, investigador en Fedea, ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que ha explicado que la reforma laboral no ha sido capaz de acabar con las situaciones de inestabilidad y precariedad laboral. De hecho, el número de rupturas en 2022 alcanzó las 505 mil personas, es decir, medio millón de fijos discontinuos no volvieron a sus puestos, 4 de cada 10. De ellos, la mitad se fueron de forma voluntaria, lo que refleja el rechazo de los trabajadores por encontrarse en este tipo de contratos.

El analista afirma que cerca del 80% de las personas que se encuentran en esta situación se registran en las oficinas de empleo buscando mejorar su situación.

Pregunta: ¿Qué relación hay entre los fijos discontinuos y los antiguos contratos temporales?

Respuesta: La reforma laboral ha puesto sobre la mesa una alternativa a la contratación temporal. No se ha introducido apenas ningún cambio en los contratos fijos ordinarios, pero se han ampliado mucho las situaciones en que las empresas pueden ofertar un contrato fijo discontinuo. Estos contratos, ahora, sustituyen directamente el contrato de obra y servicio, que antes era la principal fuente de temporalidad, pero también a los contratos intermitentes.

P: ¿Cuántos fijos discontinuos tendrían que contabilizarse como parados?

R: Hay 520.000 personas con un contrato fijo discontinuo que no están trabajando, ni en los contratos fijos discontinuos ni en otra relación laboral. La pregunta es qué hacer con ellos, no para contarles cómo parados formalmente, sino para saber si están buscando empleo. Pero no lo podemos saber. No podemos añadirles a las cifras oficiales de paro. Prácticamente, el 80% de los fijos discontinuos en periodo de inactividad se registran en las oficinas de empleo. Esto daría una cifra de casi 440.000 personas que se podrían añadir a los parados registrados.

P: ¿Continúa la precariedad laboral?

R: Hemos mirado, por edades, el porcentaje de tiempo que los fijos discontinuos están en inactividad. En el caso de los jóvenes menores de 25, prácticamente dos de cada tres no alcanzan más que un tercio del tiempo trabajado. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que dentro de la figura de los fijos discontinuos hay una enorme diversidad. Los contratos se hacen por intermitencia, por trabajos intermitentes. Todos los datos indican que la intensidad laboral, es decir, la duración de los periodos de actividad, son breves y que se reproducen estas salidas y entradas frecuentes en el paro. Esto quiere decir que se pueden reproducir también situaciones de precariedad laboral, que antes teníamos en los contratos temporales, en el contrato fijo discontinuo.

Necesitamos poner la lupa sobre aquellos colectivos que antes de la reforma estaban en situación de precariedad y ver qué ha pasado con ellos. Más allá del hecho de que vemos mucha rotación, llama la atención de que, mirando a las separaciones, si excluimos los que pasan a la inactividad, la mitad de las separaciones se deben a bajas voluntarias. Esto quiere decir que muchos de los trabajadores que firman un contrato fijo discontinuo en sus periodos de inactividad están buscando otros empleos y se salen o no se presentan a un llamamiento porque o tienen otra opción de trabajo presente o, simplemente, tienen la ambición de tener un contrato más estable.