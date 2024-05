Una norma propuesta por el PSOE ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición que forman los socialistas con Sumar. La formación que encabeza Yolanda Díaz se ha negado a apoyar al partido de Pedro Sánchez en su ley contra la prostitución. La diputada del partido rosado, Gala Pin, ha tachado de «puramente electoralista» esta medida y ha reprochado al PSOE que «divide al feminismo» con ella.

La representante de Sumar defiende la negativa de su partido porque la norma «no aborda en absoluto soluciones» a ninguna de las «cuestiones estructurales» que consideran importantes. Entre ellas, han destacado «la desigualdad», el «racismo estructural», la «transfobia» y la «pobreza» que rodea a la prostitución.

Pin ha incidido en que la decisión del PSOE de tramitar esta ley ahora tiene un objetivo «puramente electoralista», antes de las elecciones europeas que el próximo 9 de junio se celebran en España. «Si no, no se entiende que no lo haya hablado siquiera con los socios de Gobierno o de investidura y que sea una proposición de ley que, si se acaba aprobando, lo apruebe con el PP. O sea, si se aprueba esta proposición de ley será por una alianza del Partido Socialista con el Partido Popular», ha añadido la diputada de Sumar.

Por tanto, el partido de Yolanda Díaz, que cuenta con cinco sillones en el Consejo de Ministros, pasa la pelota al PP. La aprobación de la ley contra el proxenetismo dependerá del partido que lidera el ex presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Los socios de Gobierno del PSOE han denunciado que esta norma genera «mayor precariedad, de aún mayor clandestinidad, de aún mayor indefensión y vulnerabilidad a muchas de estas mujeres que ejercen la prostitución».

«Si queremos hablar de derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, hay que hablar de la reforma de la Ley de Extranjería, entre otras», ha añadido la diputada Gala Pin. En su opinión, la propuesta socialista «divide al feminismo» en un momento en el que, a ojos de la representante de Sumar, la extrema derecha «sube» y «está atacando los derechos de las mujeres».

💬 @galapita y @Engracia_Rivera: “Todas las formaciones que conformamos Sumar estamos de acuerdo en que esta PL del PSOE no aborda ninguna solución. No podemos apoyarla. Sitúa a las mujeres que ejercen la prostitución en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.” pic.twitter.com/6jScslNvsh — Sumar (@sumar) May 21, 2024

Por su parte, la diputada Engracia Rivera, la diputada de IU que cobró 4.100 € al mes sin ir a trabajar y que llamó «subnormal» a Feijóo el día en el que se eliminó el término «disminuido» de la constitución, ha manifestado que «en los problemas hay que ir a la raíz de ellos». «Nos falta un itinerario de empleabilidad, nos falta el acceso a la vivienda, nos falta la formación académica, nos faltan múltiples medidas sociales y económicas para erradicar la prostitución», ha explicado.

La representante de Sumar por Sevilla ha destacado que el PSOE quiere «ahondar en la división». La diputada rosada ha defendido que desde su partido hacen «un trabajo de consenso enorme» y que lo hacen «con las gafas moradas puestas, desde el punto de vista del feminismo».

Además, en opinión de Gala Pin, el Grupo socialista «no ha pensado bien a la hora de presentar la propuesta» y ha reprochado su «falta de seriedad en la presentación de la propuesta».