El PP elige la Puerta de Alcalá para la manifestación del 26 de mayo contra la «corrupción» del Gobierno

El Partido Popular ha elegido la Puerta de Alcalá (Madrid) para la manifestación convocada el día 26 contra la ley de amnistía, los bulos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la «corrupción socialista» de su Ejecutivo. Así lo confirman fuentes de la dirección nacional el día que en que el PP ha presentado el lema de su campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de julio. De hecho, esta manifestación multitudinaria tendrá lugar el primer fin de semana de campaña.

«Vamos a ir con dos lemas a estas elecciones, el principal es muy claro y descriptivo: Tu voto es la respuesta. Y hacemos un derivado: Tu respuesta. Es la hora de que España responda», ha enfatizado el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, este viernes en Génova, acompañado de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP.

«Aquellos que creen que quien gana las elecciones generales, debe gobernar; que el Gobierno de España no pude cambiarse por siete votos; que no se puede ceder todo a los independentistas para seguir en la Moncloa; que el clima de corrupción instalado en el entorno del Gobierno, apesta y exige explicaciones nítidas, y que no merecemos el Gobierno que ahora tenemos, necesitamos decir con voz multitudinaria que Sánchez debe marcharse», ha subrayado Pons, animando a acudir a la cita de la Puerta de Alcalá.

«Queremos que las urnas le digan a Sánchez lo que piensan de él y a Europa lo que piensan de Sánchez», ha recalcado el director de campaña del PP para estas europeas. «Igual que Sánchez nos escribió una carta a los españoles, podemos contestarle con un voto», ha sentenciado, en alusión a la misiva que Sánchez envío a la ciudadana para justificar sus cinco días de reflexión tras la apertura de una investigación judicial por una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Un amago de dimisión que acabó en una farsa.

El «partido multicolor»

Además, el candidato número cuatro de la lista del PP al Parlamento europeo ha anunciado también que su formación ha decidido cambiar el azul del fondo de sus carteles electorales en estos comicios por el «color del pueblo». «Vamos a renunciar a la imagen tradicional, al color azul y vamos a ceder el espacio a los ciudadanos y ciudadanas. No somos el partido del color azul, sino el partido multicolor, de la multitud del pueblo, de los españoles, cedemos el cartel a la población que hace de España un país de ciudadanos libres e iguales», ha declarado González Pons.

Asimismo, Pons y Fúnez han avanzado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista de los populares al 9J, Dolors Montserrat, ex ministra de Sanidad y actual portavoz en la Eurocámara, tendrán caravanas paralelas. Solo coincidirán en los grandes actos de campaña del partido, como la citada manifestación del 26 de mayo en la Puerta de Alcalá de la capital de España.

Además, está previsto que la pegada de carteles del PP en la noche del 23 al 24 de mayo se celebre en Cataluña, pues Montserrat es natural de esta comunidad, donde dirigió la campaña electoral del partido en las pasadas autonómicas del 12M. En estos comicios la lista liderada por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quintuplicó escaños, pasando de tres a quince, y obtuvo el mayor respaldo de esta formación desde el año 2012.

Respecto a más detalles del diseño de la campaña, el PP también ha avanzado que irá «tanto a grandes ciudades como a pequeños municipios» y ha destacado que habrá desplazamientos de miembros de la dirección del partido «lugares esenciales», como Navarra, ha citado Fúnez, donde los «españoles se sintieron traicionados cuando Sánchez entregó la alcaldía de Pamplona a Bildu», ha apostillado.

«Desde el mes de septiembre el PP ganó la calle y ahora queremos que eso llegue a un triunfo y se gane en las urnas. Nuestra campaña también va a consistir en municipalizarse, apoyarnos en nuestros concejales y llegar a todos los rincones de nuestro país», ha destacado Fúnez, apelando a la máxima movilización, cuyo punto álgido será la concentración de la Puerta de Alcalá.

«De arriba a abajo»

La secretaria de Organización del PP ha dicho que entre Feijóo y Montserrat van a recorrer «todas las comunidades» y «nuestra secretaria general, Cuca Gamarra, con los miembros de dirección, portavoces parlamentarios y portavoces de las de comisiones sectoriales, lo harán por todas las provincias de España». «Vamos a peinar España de arriba a abajo para devolver a los españoles la mayoría que nos llevan pidiendo en la calle desde el mes de septiembre», ha insistido. «Queremos ser el partido que más se parece a España, mientras que el PSOE aspira a ser el partido que más se parece a Sánchez», ha expresado Fúnez.

«También hablaremos con asociaciones de todos los ámbitos y habrá actos sectoriales, donde iremos desgranando las medidas de nuestro programa», ha explicado Fúnez, adelantando que el primero de estos actos tendrá lugar este sábado en Murcia «en defensa del campo español».