Sánchez dice que las informaciones sobre Begoña Gómez son «bulos» que «tratan de socavar la democracia»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que las informaciones periodísticas sobre los supuestos negocios de su mujer, Begoña Gómez, forman parte de los «métodos antidemocráticos para socavar un Gobierno democrático con bulos y desinformaciones». Sánchez ha lamentado llevar «10 años sufriendo acoso» como justificación para tomarse los cinco días de reflexión fake -que se cogió a finales del mes de abril-.

Sánchez ha señalado a algunos medios digitales y a la «ultraderecha mediática» como los instigadores de ese supuesto acoso a su esposa. En su opinión, las «desinformaciones» sobre su mujer «son falsas». «Dicen que la desinformación viene de Rusia, pero los caballos de Troya están aquí con pseudomedios y con el apoyo de la ultraderecha. Pasa aquí, en EEUU…» ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez también ha defendido la actuación de su esposa asegurando que «por supuesto lo ha hecho todo bien». «Ahí no hay caso, hay fango», ha respondido el líder socialista sobre los negocios de Begoña Gómez. «Estamos hablando de un enorme bulo que pretende hacer daño a mi mujer y, por extensión, a mí», he sentenciado.

Respecto a los cinco días de reflexión fake, en los que supuestamente valoró su renuncia a la presidencia del Gobierno, Sánchez ha desvelado que tomó la decisión de seguir en La Moncloa durante la madrugada del sábado 27. El lunes le comunicó esta decisión al Rey, antes de hacerlo público en una declaración institucional.

El secretario general del Partido Socialista ha puesto de relieve que «no fueron días fáciles» para él. «La máquina del fango quiere tapar los éxitos de este Gobierno que saca adelante a España con nota y de quienes están detrás de esto. La violencia política se ejerce de muchas maneras», ha denunciado en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo de La Sexta, señalando al PP del uso de esa supuesta violencia. Según él, «el PP quería ganar y gobernar tras el 23-J, no lo lograron y por eso van a ir en lo político y lo personal» contra su persona, «jaleando a algunos con eso de ‘me gusta la fruta’».

Sánchez ha advertido que «eso es violencia política, decirlo, reírse y aplaudirlo». Cargando otra vez contra la prensa, para la que ha prometido «medidas antibulos» después de las elecciones europeas, el presidente del Gobierno ha lamentado que «hay medios de comunicación y pseudomedios digitales que no rechazan este tipo de conductas».

«Van a intentar hacer cualquier cosa para desacreditarme a mí o a mi mujer, pero no me van a quebrar. Me atacan por subir el SMI, que vaya bien el paro, se suban las pensiones… y eso hay gente a la que le molesta», ha agregado.

No apoyará a Puigdemont

En clave de política catalana, tras las elecciones del pasado 12 de mayo, Pedro Sánchez se ha dirigido a Carles Puigdemont afirmando «que tiene que asumir la realidad». El líder socialista considera que la única opción para Cataluña es un gobierno en solitario de Salvador Illa y descarta por completo facilitar la investidura de Puigdemont. Cree, además, que esta decisión no tiene nada que ver con la estabilidad del Gobierno que él preside.

Sánchez también ha ironizado con que le «resulta irónico que el PP esté echando de menos el procés». Según él, con la victoria de Illa «al PP se le ha caído el último discurso». Tras afear a los populares que estén trasladando el debate de la amnistía a la campaña electoral europea, y considerarles «separadores que han vivido muy bien con la confrontación», el presidente ha deslizado que deberían apoyar la investidura del ganador de las elecciones. «El PP no ha dicho que va a hacer con Illa», ha sentenciado.