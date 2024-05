El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene previsto llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el presunto conflicto de intereses de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, por los contratos públicos y las decisiones que se adoptaron en el Gobierno en favor de empresas con las que la esposa del inquilino de la Moncloa mantenía relación en su «actividad profesional».

Así lo indican fuentes del PP consultadas por OKDIARIO, que precisan que el plan del partido de Feijóo pasa por recurrir a la vía de lo contencioso-administrativo ante el TSJM. De este forma, los populares pretender dar así continuidad a la denuncia que presentaron ante la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Gobierno, un escrito que resultó archivado, por lo que luego presentaron un recurso de alzada.

Si bien en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, con el juez Juan Carlos Peinado al frente, se han incoado diligencias a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez por un presunto delito de tráficos de influencias, en el PP apuestan por llevar su estrategia jurídica no por lo penal, sino por lo contencioso-administrativo. Y lo más cercano en el tiempo será acudir al TSJ de Madrid, apuntan las fuentes, sin descartar la opción del Supremo en un futuro. En la causa del juzgado de Plaza de Castilla no está personado el PP, a diferencia de Vox.

Este miércoles, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez cargó contra Feijóo y contra el líder del Vox, Santiago Abascal, por no respetar y «descalificar a la institución que no les da la razón», dijo en alusión a la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende de su propio Ejecutivo.

«El juez que investiga este caso en la Audiencia Nacional ha dicho en dos ocasiones que con tantos bulos no da ni para citar a mi esposa como testigo; la Oficina de Conflictos de Intereses ha contestado ya en dos ocasiones», manifestó Sánchez. En la Audiencia Nacional es el juez Ismael Moreno quien está instruyendo el caso Koldo y sus ramificaciones. Y es que Begoña Gómez tuvo contacto con el principal comisionista de esta trama, el empresario Víctor de Aldama.

En este contexto, Sánchez se mostró convencido en sede parlamentaria de que esta causa, que ha sido abierta tras «dos denuncias ultraderechistas» (a la de Manos Limpias se sumó la del colectivo Hazte Oír), acabará archivándose. «Lo único que hay es fango, una colección de bulos y desinformaciones que no dan para más», sentenció el jefe del Ejecutivo, haciendo también alusión a la existencia de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según publicó El País el martes, no ve indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez.

Sin embargo, ante ello, desde el PP subrayan que ellos han «puesto el foco en todo momento en el posible conflicto de intereses del presidente del Gobierno», quien no se inhibió en el Consejo de Ministros en decisiones favorables a empresas que tenían nexo con Begoña Gómez. Por ello, los populares sostienen que seguirán avanzando por este frente, «aplicando los estándares éticos a Pedro Sánchez que él mismo intentó aplicar siempre a los cargos de otras formaciones políticas», subrayan fuentes de Génova.

«Ni ético ni estético»

El propio Feijóo se pronunció en estos términos este miércoles en el Congreso en su duelo con Pedro Sánchez. «¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno? Mire, a mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni estético», espetó al inquilino de la Moncloa.

Respecto al informe de la UCO, en el PP están a la espera de conocer su contenido íntegro, al completo, pues no tienen más noticia que la «filtración» al diario El País justo la víspera de la comparecencia de Sánchez. De ello acusan al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

«La UCO aporta la información que ha podido recabar, pero, en cualquier caso, exonerar a alguien de una responsabilidad penal sólo le corresponde a un juez, no a un informe de la UCO, que hace relación con unas averiguaciones sobre una serie de información que ha tratado de obtener, nada más», manifestó Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.

No obstante, Tellado aseguró que el Partido Popular «no se va a echar atrás», sino que «va a indagar sobre las investigaciones que cercan al Gobierno», ya que, según recalcó, es su «deber constitucional», dado que los socios comunistas, nacionalistas y separatistas de Pedro Sánchez «no lo van a hacer», añadió.