El Gobierno, «partidario» de expulsar al equipo israelí de La Vuelta «para enviar un mensaje a Israel»

El Gobierno, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado «partidario» de la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta ciclista para enviar el «mensaje» a Israel de que no se puede continuar «como si no pasara nada» con las competiciones deportivas. El Gobierno apoya, de esta forma, el boicot de grupos propalestinos contra La Vuelta ciclista que ayer impidieron que hubiera un ganador de la etapa, algo inédito en la prueba deportiva.

El ministro Albares asegurado que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido «nada que decir en la participación».

«Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello», ha respondido tras ser preguntado en una entrevista con RNE si él expulsaría al equipo Israel, cuya presencia en La Vuelta ha provocado el aquelarre de protestas propalestinas que el miércoles obligaron a adelantar la meta y que no hubiera un ganador de la etapa en Bilbao.

Albares ha justificado su postura por la necesidad de hacer ver a Israel que la relación no puede seguir con normalidad «como si nada ocurriera».

Así pues, con ello se enviaría un «mensaje, como se hizo con Rusia después de la invasión de Ucrania de que no pueden continuar en las competiciones deportivas como si nada pasara». «Yo soy partidario de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta guerra», ha agregado.

Respecto a las protestas, Albares ha reconocido que no le han sorprendido, como tampoco lo hizo el número de españoles que se han sumado a la flotilla que partió de Barcelona y que pretende llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la Franja, porque la española es «una sociedad enormemente solidaria y que se pone del lado del civil que está desprotegido» y de los gazatíes que están muriendo «por las bombas y el hambre».

Por otra parte, preguntado por los llamamientos al Gobierno a que rompa relaciones con Israel o retire a la embajadora en Tel Aviv, ha dicho que el Gobierno no descarta «ninguna medida» en lo que se refiere a sanciones, pero ha aclarado que la ruptura de relaciones solo se hace en ocasiones excepcionales -España lo hizo solo con Guatemala-, y la retirada del embajador no se ha hecho tampoco en el caso de Rusia, informa Ep.