Génova prepara el Sánchez-Feijóo del Senado como el único debate del 28M: «Golpeará a un Gobierno roto»

El Senado se prepara para acoger este martes un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Será el último programado antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Por ello, Génova lleva preparando varios días esta comparecencia que, recuerdan los populares, «se da en un marco parlamentario favorable para Sánchez, ya que es él quien plantea el tema a tratar y condiciona el tiempo de réplica del que dispone Feijóo». A pesar de la desventaja inicial, el PP tiene claro que será una oportunidad idónea para denunciar la inaudita situación que atraviesa España. «Hay un Gobierno completamente roto, ahora en tres partes. Una situación que abochorna profundamente a Sánchez», reconocen desde el PP.

Este cara a cara se da a menos de un mes de las elecciones, por lo que el tono electoral planea sobre esta sesión en la Cámara Alta. «Sánchez no dejará escapar la oportunidad de vender su gestión como un éxito. Será el momento de recordarle que si fuera tan buena, ninguno de sus barones estarían planteando una campaña electoral en la que el principal objetivo sea hacer ver que no son lo mismo que Sánchez», confirman fuentes del PP.

Génova lamenta que lo único que se puede esperar por parte de Sánchez «sea sólo un debate marrullero». Moncloa deslizó hace unos días que preparaba un duro ataque contra Feijóo, del que el líder popular no saldría bien parado. Y el PP lo acepta. «No podemos esperar otra cosa de él. No podemos pretender que nos trate mejor a nosotros que a sus socios de Gobierno o, hasta hace no tanto, a sus propios compañeros de partido».

El PP considera que Sánchez ha perdido otra oportunidad de hablar sobre la situación que atraviesa España.»La gente no puede hacer frente a la hipoteca y tiene que dejar cosas fuera del carrito de la compra. Los precios están disparados y no han hecho nada para remediarlo». El presidente del Gobierno centrará su intervención en informar sobre los planes puestos en marcha por el Ejecutivo respecto a la guerra de Ucrania. «Ojalá algún día nos diera la oportunidad de abordar algún tema sobre España. Se escuda, una vez más, en una comparecencia que pone la vista a kilómetros de aquí para que no se le vean las costuras».

Génova espera que Sánchez, «continuando con la tradición», se arrogue todos los «supuestos» éxitos del Gobierno. «Tirará de medias verdades, por no decir mentiras, y venderá que todo va bien. Pero le recodaremos que preside el Gobierno que ha cometido la mayor vergüenza legislativa de la democracia y que se ha partido en dos, o en tres, delante de todos los españoles». El PP no pasará por alto la ausencia de Sánchez en el pleno en el que se votó la reforma de la Ley del sólo sí es sí. Una sesión plenaria en la que, recuerdan fuentes populares, «hubo ministras del mismo Gobierno que votaron dos cosas diferentes. Es tan grave como inaudito».