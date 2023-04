Feijóo critica que Sánchez no haya destituido a nadie en los últimos años: «¿Quién dimite en España?»

Alberto Núñez Feijóo ha visitado este sábado Cataluña y ha protagonizado un gran mitin en Castelldefels. El líder del Partido Popular ha reprochado a Pedro Sánchez su debilidad en el Gobierno. El popular ha reprochado que nadie dimite en el Ejecutivo de PSOE y Podemos. A pesar de la fallida Ley del Sólo sí es sí, los miembros del gabinete tienen «su puesto garantizado». «Hay tantos ministros que sus altos cargos no se conocen entre sí. Sánchez ha nombrado 46 ministros en estos años. España no merece ministros a la fuga que sólo quieren su puesto para presentarse a otras elecciones», ha expuesto el expresidente gallego.

«Para acertar hay que hacer lo contrario a lo que ha hecho Sánchez. ¿Quién dimite en España?», ha afeado el popular. En esta línea, ha denunciado los incumplimientos en los anuncios del presidente. Afea el hecho de hacer anuncios con cifras sobre vivienda pública y luego no llevarlo a cabo: «Ya sé que le preocupa la vivienda, sobre todo su vivienda. La que más le preocupa es la Moncloa».

Feijóo, además, ha criticado que el Gobierno ha pactado la Ley de Vivienda con ERC y Bildu, y ha sostenido que Sánchez ha dejado que estos partidos independentistas presentasen esta ley, ya que «si fuese una buena ley» la presentaría él mismo.

Así se ha pronunciado arropando al candidato a la alcaldía de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, y al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. Se trata de un acto en el que el PP, a pesar de su debilidad en la región catalana, ha concitado la presencia de más de 300 personas.

Feijóo, no ha dudado en sacar pecho por enmendar la Ley de Irene Montero que saca a violadores de las cárceles. Se ha mostrado «orgulloso» del pacto alcanzado con el PSOE para reformar esa norma y ha subrayado que, con la votación en el Congreso, el Gobierno de coalición se «volvió a romper», teniendo cuenta que de Podemos rechazó los retoques en el Código Penal.

Consecuencias

El líder del PP ha enfatizado que su partido acordó esa reforma con los socialistas porque actuó con la «responsabilidad» propia del «partido de Estado» que es. «Un partido de Estado intenta solucionar los problemas aunque él no los haya creado. Y demuestra siempre que poner los intereses de la gente por encima de todo es el primer paso», ha remarcado, admitiendo que hubo voces que intentaron disuadirle de ese pacto con el PSOE, alegando que Sánchez no se merecía la ayuda del PP en este tema. En todo caso, lo importante era dar una solución a las víctimas y ha recordado que por las encuestas Sánchez hizo un «amago de pedir perdón».

«Yo no tengo ninguna encuesta y no sé si le va a venir bien al Partido Popular haber ayudado a la reforma de esa ley o le va a venir mal, pero lo que tengo claro es que me da igual. Esto le viene bien a las mujeres, a los menores, a nuestro país y eso es lo que importa», ha aclarado.

También ha afeado que Sánchez se ausentara del Congreso a la hora de emitir su voto sobre la reforma. Feijóo cree que detrás está la «supuesta vergüenza de que el PP le solucionase el problema que él tenía». En todo caso, ha proclamado su «orgullo» por la actuación de los suyos. «A mí lo que me daría vergüenza» es «mantener en el puesto a todos los responsables de ese error», ha zanjado Feijóo.