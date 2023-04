El Partido Popular avisa de que Pedro Sánchez necesitará más de 30 años para cumplir el objetivo que se ha impuesto sobre la construcción de vivienda pública en España: incrementar de un 3% a un 20% la oferta de este tipo de domicilios. «Un dato que nos pondría a la altura de la media europea», según ha asegurado el presidente del Gobierno. Tras hacer este anuncio, han saltado las alarmas de los despachos del equipo económico del PP, que no ha dudado en sacar la calculadora y ver las carencias de la enésima promesa del Gobierno. «Siempre hay que poner en cuarentena lo que dice Sánchez, pero más cuando da cifras que no cuadran», han recordado fuentes populares.

Actualmente, en España se construyen poco más de 100.000 viviendas anuales. El PP ha advertido que, a este ritmo de fabricación, «tendríamos que dedicar a domicilio social todas las viviendas que se hagan en España durante los próximos 30 años. Sólo así podríamos alcanzar el objetivo que Sánchez ha anunciado a los cuatro vientos». Una situación que el PP ha calificado, directamente, como «inviable».

En España, según el INE, actualmente existen algo menos de 26 millones de viviendas. Hasta ahora, la vivienda pública en España representaba el 3% de la oferta total, unos 776.000 domicilios. Sánchez ha anunciado un incremento de 17 puntos, prometiendo que la vivienda pública pasará del 3% al 20%. O, lo que es lo mismo, 5.176.441 de viviendas sociales más. Una diferencia de casi 4 millones y medio respecto al dato actual. «Si tenemos en cuenta que la capacidad de construcción en España está actualmente en torno a las 100.000 viviendas, harían falta bastante más tiempo que 30 años para alcanzar el objetivo», han asegurado fuentes del PP.

Mano de obra

Cabe una posibilidad de que se reduzca el plazo de 30 años para alcanzar el objetivo de Sánchez: la solución pasa por incrementar hasta en cinco veces el número de casas que se construyen anualmente en España. «La propuesta no se cumplirá antes de 2053, a no ser que nos pongamos a construir 500.000 viviendas de golpe», han calculado en Génova. Un escenario que, según reconoce el propio sector inmobiliario, está muy lejos de alcanzarse.

«El objetivo no es construir cinco veces más. El objetivo real es no perder la capacidad de hacer 100.000». El sector de la construcción avisa de que «es imposible» que el Gobierno desarrolle a corto plazo las miles de viviendas que ha prometido, porque falta medio millón de trabajadores. Las constructoras reclaman la incorporación de albañiles, electricistas, pintores o carpinteros, entre otros, a sus plantillas para poder cubrir el plazo actual de trabajo. Una situación que antoja difícil que España comience a generar viviendas a miles cuando el objetivo real del sector de la construcción es el de no bajar de la media de fabricación de los últimos años.