La Generalitat exige a Sánchez que la acogida de menas «reconozca la singularidad de Cataluña»

La Generalitat de Cataluña insta al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar el decreto de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, para que «reconozca la singularidad de Cataluña» en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles en Tenerife. En esta reunión el Ejecutivo abordará con las comunidades autónomas cómo abordar el reparto obligatorio de los inmigrantes ilegales que han llegado de forma masiva a Canarias, que se encuentra en una situación límite. La Generalitat ya había pedido reconocer la «financiación singular» de Cataluña para seguir apoyando a Sánchez y para que ERC diese su apoyo a los socialistas en una hipotética investidura de Salvador Illa en el Parlament.

El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, será el encargado de trasladarle esta propuesta al Gobierno central durante la reunión de este miércoles. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo. Plaja ha explicado que Campuzano trasladará las enmiendas de la Generalitat al decreto del Ministerio de Política Territorial para que tenga en cuenta «la situación de Cataluña en relación con este tema, el esfuerzo que está llevando a cabo tanto en la llegada como en la acogida» de menas.

El consejero del Ejecutivo catalán también pedirá la creación de grupos de trabajo que aborden «las políticas de planificación, de coordinación y de información, con un objetivo muy claro que es dar la atención que necesitan estos jóvenes».

La portavoz del Gobierno autonómico ha defendido que la propuesta presentada por el Ejecutivo de Sánchez «no es una respuesta adecuada para Cataluña, no porque al Govern no le parezca bien, sino porque tampoco es la respuesta adecuada». «No es la respuesta que necesitan los menores extranjeros», ha apostillado.

Patrícia Plaja ha remarcado que la Generalitat atendió en 2023 a un total de 2.300 menores inmigrantes, en lo que va de año ha contabilizado a 1.400, y desde 2007 el Govern ha atendido a más de 14.000, según datos proporcionados por el Ejecutivo catalán.

«Negamos una imposición»

Hace dos semanas, la Generalitat ya rechazó la propuesta del Gobierno para el reparto obligatorio de menas que han llegado a Canarias de forma ilegal. En un comunicado, el Govern afirmó que la propuesta planteada «no da respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra».

El Ejecutivo catalán ya informó de que mantiene conversaciones con el Gobierno de Sánchez para que se introduzcan modificaciones en el texto propuesto de reforma de la Ley de Extranjería, para que se reconozca «la singularidad de Cataluña» en la acogida de los menores extranjeros llegados de Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios.

Además, la Generalitat reclamó «tanto en su fondo como en la forma» que se respeten las competencias de Cataluña en materia de infancia y se evite «la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores», en este caso, menas. Cataluña pidió de esta forma que se garantizase un sistema de reparto «justo y equilibrado» con unos criterios «claros y transparentes» en las diferentes comunidades autónomas, con el fin de que el Gobierno de Sánchez asuma » la financiación de estas acogidas» y que «responda a las circunstancias reales que tiene Cataluña».

Junts pidió excluir a Cataluña

Junts pidió también excluir a Cataluña del reparto obligatorio de menas que el Gobierno de Sánchez quiere aprobar a través de una reforma legal. La formación liderada por Carles Puigdemont puso esta condición para apoyar esta iniciativa cuando sea presentada en el Congreso. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidió el apoyo de Junts a esta reforma durante una ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios de cara a una futura tramitación en la Cámara Baja.

La formación separatista rechaza apoyar esta iniciativa porque, según defienden dentro de Junts, «choca con la negociación» que mantiene actualmente con el Gobierno de Pedro Sánchez para la cesión de las competencias en materia de inmigración. Los socialistas cedieron en este asunto para evitar que la formación de Puigdemont tumbara el decreto ómnibus y el de anticrisis que salieron adelante el pasado mes de enero en el Senado, en una votación de infarto.

En el partido liderado por Carles Puigdemont consideran que no tiene sentido apoyar una ley que da potestad al Estado para decidir sobre la cantidad de menores inmigrantes (menas) que acogería Cataluña cuando lo que pretenden, precisamente, es tener las competencias para decidir sobre este tipo de asuntos.