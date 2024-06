Junts rechaza el reparto de menores inmigrantes en Cataluña

Junts pide excluir a Cataluña del reparto obligatorio de menores inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando a través de una reforma legal. La finalidad del Ejecutivo es aliviar los recursos de las zonas de llegada de la inmigración ilegal, como es el caso de Canarias. De hecho, el Gobierno de Sánchez quiere impulsar esta reforma junto al Ejecutivo canario. La formación liderada por Carles Puigdemont pide excluir a Cataluña de este reparto de inmigrantes como condición para apoyar esta iniciativa.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidió el apoyo de Junts a esta reforma durante una ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios de cara a una futura tramitación en el Congreso de los Diputados.

La formación separatista rechaza apoyar esta iniciativa, según afirman fuentes internas de Junts, tal y como está concebida porque «choca con la negociación» que mantiene actualmente con el PSOE para la cesión de las competencias en materia de inmigración. Los socialistas cedieron en este asunto para evitar que la formación de Puigdemont tumbara el decreto ómnibus y el de anticrisis que salieron adelante el pasado mes de enero en el Senado, en una votación de infarto.

En Junts consideran que no tiene sentido apoyar una ley que da potestad al Estado para decidir sobre la cantidad de menores inmigrantes que acogería Cataluña cuando lo que pretenden, precisamente, es tener las competencias para decidir sobre este tipo de asuntos.

Por lo tanto, su propuesta para apoyar la iniciativa es que la proposición de ley o real decreto (todavía no se sabe qué fórmula escogerá el Gobierno) incluya una disposición adicional en la que se excluya a Cataluña de este reparto obligatorio.

Desde Junts afirman que son «sensibles» con la situación que vive Canarias por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Sin embargo, recuerdan que en la última crisis migratorio del pasado mes de octubre Cataluña acogió a casi 2.000 de los 6.000 niños y jóvenes que se distribuyeron desde Canarias al resto de comunidades autónomas. Fuentes internas aseguran también que Cataluña sólo recibió 1,8 millones de euros para atender a los inmigrantes, frente a los 50 millones que se destinaron a Canarias.

Reforma de la Ley de Extranjería

La propuesta para establecer un reparto obligatorio de los menores inmigrantes cuando una zona de llegadas (como Canarias actualmente) tenga sus recursos desbordados será llevada al Congreso este mes de julio para que sea convalidada, o al menos esa es la intención del Ejecutivo de Sánchez. Todavía no se sabe si será a través de una proposición de ley o de un decreto ley.

La propuesta, impulsada en los últimos meses entre el Gobierno central y el de Canarias, pasa por una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Desde Junts no han dado detalles de cómo va la negociación con el Gobierno central para apoyar esta iniciativa, que se está desarrollando a través de un grupo de trabajo del que forman parte de los ministerios implicados en la materia: Migraciones, Exteriores e Interior. Tampoco desvelan qué plazos se barajan para hacer efectivo el traspaso si se logra un acuerdo.

Junts también muestra su «sorpresa» por el hecho de que el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo canario no tengan asegurado el apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería, habida cuenta de que la mayoría de las comunidades están gobernadas por los populares que, además, comparten gobierno con Coalición Canaria en el archipiélago.

El ministro Ángel Víctor Torres aseguró tras culminar este miércoles la ronda de conversaciones con todos los grupos que sólo habían obtenido el «no rotundo» de Vox, mientras que el resto de partidos habían planetado «matices» como la cuestión de la financiación o que se consultase antes con las comunidades autónomas.

Como respuesta a esta última petición, esgrimida sobre todo por el PP, el Gobierno de Sánchez llevará la reforma a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en Canarias en las próximas semanas.

«Tendremos que tragar»

Junts asume que si finalmente el PP apoya la reforma legislativa del reparto de menores inmigrantes, Cataluña no tendrá más remedio que «tragar» y aceptar el cupo de menores que se le asigne. Fuentes internas recuerdan también que hasta ahora la Generalitat de Cataluña, en manos de ERC, no ha puesto reparos a la futura ley pues dio su visto bueno a los planes del Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

En caso de que el PP no votase a favor de la iniciativa, quedaría en manos de Junts si saliese finalmente adelante o no. Bastaría con que los de Carles Puigdemont se abstuviesen para que la norma quedase convalidada en el Congreso. Junts tiene decidido votar en contra si no se excluye a Cataluña de la obligatoriedad de recibir menores inmigrantes.