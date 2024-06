El Tribunal Superior de Cataluña aplica la amnistía: al escolta de Puigdemont

La sección de apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estrenado este martes la Ley de Amnistía y ha decidido borrar todos los delitos del ex consejero catalán de Interior Miquel Buch y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà. El tribunal ha declarado la extinción de la responsabilidad penal de Buch y Escolà «al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia».

El exc onseller fue condenado a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d’Esquadra Lluís Escolà (condenado a cuatro años) como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero.

En una providencia, la sala de apelaciones otorgó cinco días a las partes involucradas en el caso, que estaba pendiente de recursos, para que se pronuncien sobre la aplicación de la nueva ley en esta situación. Una vez el tribunal ha recibido las posiciones de las defensas y de la Fiscalía, ha decidido aplicar la amnistía a Buch y Escolà, quienes en la sentencia de la Audiencia de Barcelona en septiembre de 2023 también fueron condenados a 20 y 10 años de inhabilitación, respectivamente, por delitos de prevaricación (solo a Buch) y malversación (ambos).

Cabe recordar que la malversación según los cuatro fiscales del procés en el Tribunal Supremo no puede amnistiarse. Argumentaban que los enjuiciados por el 1-O actuaron con ánimo de lucro y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocó una Junta de Fiscales para doblarles el pulso.

Por otra parte, la sala de apelaciones del TSJC emitió siete providencias adicionales en las que solicita a todas las partes involucradas en casos pendientes de recurso que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía. En todos los casos, el tribunal dio cinco días a las acusaciones y defensas para presentar sus argumentos sobre el impacto de la nueva ley en los casos. Tras el caso del ex escolta de Puigdemont y del ex consejero de Interior se pueden registrar una oleada de amnistías.

La Sala Civil y Penal del TSJC activó el procedimiento previsto en la Ley de Amnistía el mismo día de su entrada en vigor, cuando se publicó en el BOE. Apuntó a casos como la condena al ex presidente del Govern Artur Mas por el 9N junto a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau, y la condena por desobediencia al ex presidente Quim Torra.

También consultó a las partes en el caso pendiente de juicio contra la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

Igualmente, ese mismo martes, preguntó a los implicados en el caso del ex delegado del Govern en Lérida, Bernat Solé, inhabilitado por un año por desobediencia en el 1-O, y del ex concejal de esa misma ciudad Pau Juvillà, inhabilitado por seis meses por desobediencia al no retirar lazos amarillos y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el Ayuntamiento.