Vox eleva su órdago y exige a las comunidades del PP el cierre de los centros de acogida de menas

Vox eleva su órdago al PP y exige el cierre de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas. El líder de la formación, Santiago Abascal, ya advirtió al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo que rompería los gobiernos con el PP en caso de no oponerse al reparto de menas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez a todas las regiones. Este martes, Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que sea debatida en la Comisión de Interior y que tiene como objetivo «evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por las regiones de España».

Esta iniciativa argumenta que las oleadas de inmigrantes ilegales, así como de menas, llegadas a España «tiene graves consecuencias para los españoles». «Y eso a pesar del silencio mediático, que ignora los cada vez más habituales casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados», señala la medida. «Por si fuese poco, en lugar de defender los intereses y necesidades de los españoles y de proteger el interés superior de los menores, que no es otro que volver con sus padres a su hogar, en su país de origen; han optado por utilizar a menores sin sus padres para implantar una agenda de multiculturalidad dictada más allá de nuestras fronteras y han decidido entregar nuestra soberanía, libertad y seguridad al mejor postor», afirma esta propuesta.

Vox denuncia que en los últimos ocho años el número de menas inscritos en España ha aumentado un 221,4%, siendo Canarias la región más afectada porque desde 2015 hasta octubre de 2023 ha visto aumentar las inscripciones de los inmigrantes menores no acompañados un 3.000%. A Canarias le sigue, según datos aportados por las comunidades autónomas de 2023, Andalucía, con 1.707 inscripciones; Cataluña, con 1.337; y la Comunidad Valenciana, con 1.016.

La formación liderada por Santiago Abascal advierte también de que «no se puede ignorar el hecho de que muchos de estos menores se ven frecuentemente involucrados en actividades delictivas o pueden ser explotados por redes criminales». «Además, Vox explica en la iniciativa que no se puede permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas», apostilla.

Vox expresa su «profunda preocupación» ante la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Gobierno presentará su propuesta de reforma legal para establecer un reparto obligatorio de inmigrantes ilegales entre las comunidades autónomas, que tendrá lugar el este martes 10 de julio en Tenerife. «Esta medida representa un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos españoles y una vulneración del interés superior del menor, que debe ser entregado a sus padres en su país de origen», recalca la formación.

«Repatriados con sus padres»

En la proposición no de ley, Vox propone tomar varias medidas, como proceder al cierre de los centros de menas que «crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos». «Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, promover que se adopten las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños», esgrime.

El partido de Abascal pide también «tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida». «Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen», añade en este sentido.

Otro de los objetivos de Vox es poner fin a «las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa». Otra propuesta es «no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en distintas regiones de España».

Vox propone otra medidas como «trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública» o «suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales».