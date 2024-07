Vox romperá los gobiernos con el PP que no se opongan al reparto de menas propuesto por Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en la sede nacional del partido para recordar que romperá con el PP si esta semana no se opone «con todos los medios políticos» al reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) que propone el Gobierno de Pedro Sánchez a todas las comunidades. Si hay un pacto para ese reparto, ha recordado Abascal, en aquellos gobiernos que lo suscriban se romperá la coalición. La reunión clave de las comunidades con el Gobierno tendrá lugar este miércoles 10 de julio.

«Queremos dar un aviso: no vamos a colaborar con la estafa de Feijóo a sus votantes. Se considerarán rotos todos los gobiernos que no utilicen todos los medios políticos legales para evitar el reparto de menas», ha recordado. «Si alguna región del PP quiere sentarse a negociar con Sánchez, que nos lo diga y abandonaremos ese gobierno», ha insistido Abascal, tras lo que ha leído una lista de incidentes y agresiones ocurridas en España y por las que fueron detenidos inmigrantes ilegales. «No vamos a ser cómplices», ha señalado.

El líder de Vox ha recordado que los españoles están «hartos de agresiones y machetazos» de personas que «PSOE y PP insisten en traer a España». Además, ha informado de que este ultimátum no ha sido comunicado a Génova. «No hemos hablado con la dirección del PP, no contesta a nuestras cartas», ha asegurado. «Las comunidades donde gobernamos no aceptaremos ningún tipo de reparto», ha señalado Abascal.

«Hemos pedido el uso de todos los medios políticos y medios legales, no hemos pedido el uso de medios ilegales. Si el PP colabora en ese reparto, la situación es de complicidad y contra la seguridad de los españoles», ha precisado Abascal.

Según fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO, la formación aceptará cualquier reparto de menas que sea impuesto por el Gobierno, pero nunca aquellos a los que los gobiernos regionales accedan de manera voluntaria y sin resistencia.

Francia

«Queremos felicitar a Marine Le Pen por su avance espectacular, convirtiéndola en la primera fuerza política con casi 11 millones de votos. Marine Le Pen ha conseguido retratar a la derechista cobarde», ha puntualizado Abascal.

Abascal ha iniciado su intervención recordando las últimas noticias que rodean a la presunta corrupción que rodea al presidente Sánchez. «Se pretende normalizar en España la corrupción política y la cleptocracia familiar», ha señalado el líder de Vox. «El escándalo de las corrupciones familiares del presidente, de su esposa y su hermano, harían caer a cualquier gobierno democrático».

«Es aún más significativo que todo esto haya ocurrido con un balón de oxígeno del PP a Sánchez con el reparto de jueces», ha sostenido Abascal.

Personados en Europa por Begoña

Además, Vox ha anunciado este fin de semana su intención de participar en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos relacionados con Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La asociación Hazte Oír, que también participa en la causa, también ha solicitado su intención de personarse.

La Fiscalía Europea ha solicitado a la Justicia española la parte principal del caso en el que Gómez está siendo investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Hazte Oír, que presentó una querella en España que se conoció este mismo viernes, ha señalado que «el procedimiento de la Fiscalía Europea no admite acusaciones populares, pero hemos solicitado personarnos como acusación particular. No vamos a dejar pasar ninguna oportunidad».

Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal ha declarado que «Vox se persona ante la Fiscalía Europea en la pieza separada del juzgado 41 de instrucción sobre el caso de Begoña Gómez que implicaría a los fondos europeos».