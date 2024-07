Vox sobre el reparto de menas: «Tenemos un pacto con el PP y no contemplamos que lo incumplan»

José Antonio Fúster, portavoz de Vox, ha señalado este lunes tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación que no entenderían que el PP aceptase el reparto de menores no acompañados que el Gobierno de Pedro Sánchez va a proponer a las comunidades autónomas. Según recuerda el portavoz, PP y Vox pactaron en las regiones donde gobiernan no aceptar este tipo de repartos, por lo que si Génova los acepta estaría incumpliendo sus pactos de gobierno.

Alarmas encendidas en Vox ante la reunión interterritorial del próximo 18 de julio, donde las comunidades debatirán ese modelo de reparto que propone el Gobierno central para distribuir a inmigrantes ilegales menores de edad. El PP ya ha dejado caer que aceptará este reparto, algo que ha puesto en alerta a Vox ya que tienen un pacto explícito con los populares para impedir este tipo de medidas.

Si el PP acepta, dicen en Vox, la formación de Santiago Abascal deberá reunirse de urgencia para analizar sus pactos regionales.

El propio portavoz de Vox lo ha analizado así este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión de su directiva política. Según Fúster, el pacto PP-Vox es claro y «no contemplamos un incumplimiento».

«Vox ha firmado el compromiso en todos sus gobiernos de que se devuelva a los menores a las familias, no que se cronifique el problema por toda España», ha indicado.

«Estos menas tienen derechos, a crecer en sus familias o con la tutela efectiva del estado del que son nacionales, por respeto a su identidad y su cultura», ha puntualizado. «Los centros de Menas son escuelas de delincuencia, no los queremos», ha añadido.

Le Pen y la inmigración

Además, ha dado la «enhorabuena a Marine Le Pen por su resultado en las elecciones francesas», ha señalado el portavoz de Vox. «Ante el deseo del pueblo francés, volvimos a ver como la extrema izquierda alentaba la violencia callejera para promover el odio a la primera fuerza política en Francia. Los franceses también están cansados de esto», ha indicado Fúster.

«Nosotros estamos con la Europa de las naciones, con los partidos soberanistas», ha recordado el portavoz de Vox al hacer alusión a las negociaciones en Europa para conformar una gran alianza de formaciones.

Preguntado por la posibilidad de que Vox asuma alguna de las propuestas en inmigración que Le Pen ha metido en su campaña, ha recordado que «España y Francia son países que tienen problemas similares, pero sus derechos son diferentes», ha señalado en referencia a la propuesta de Le Pen de que el nacimiento no otorgue directamente la nacionalidad francesa.

En cuanto a la inmigración legal en España, Fúster se ha preguntado «cómo no vamos a asimilar a los inmigrantes legales a los españoles? La prioridad es quienes construimos nación, no quien la destruye. Todo el que venga a construir nación española es bienvenido».

Justicia y economía

Para Fúster, «el PP llevaba dos años estafando a sus votantes, les animaba a manifestarse contra el golpe de Pedro Sánchez mientras negociaba con el PSOE el reparto de jueces». Lo ha calificado de «enorme estafa», y ha señalado la «casualidad» de que el acuerdo se produzca justo cuando termina el ciclo electoral de 2024. «Vamos a ver muchas consecuencias de la entrega del Constitucional, y la de ahora del CGPJ», ha indicado.

Además, ha recordado que «en España, nos levantamos con la noticia de que la factura de la luz volverá a subir. Las familias, como si no tuvieran ya difícil llegar a final de mes, con las hipotecas, los carburantes… se encuentran con esto. Bajan ahora el IVA cuando saben que va a subir el precio. Vox propone bajar el IVA al 4% y promueve todas las energías que nos den soberanía», ha señalado en referencia a la denostada nuclear.

Reparto de inmigrantes

Mientras, el Gobierno admite que no conoce el paradero de los inmigrantes que llegan a nuestro país ni los tiene identificados. El Ejecutivo alega que «dado que entrar irregularmente en España no es un delito, los inmigrantes en situación irregular gozan de las libertades públicas que garantiza el artículo 13 de la Constitución Española, y no tienen que dar cuenta de su paradero al Ministerio del Interior».

Así lo traslada el Gobierno por escrito en el Congreso de los Diputados a preguntas de Vox. La formación de Santiago Abascal requería saber si «han sido identificados todos los inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país», si «posee el Gobierno una base de datos en la que conste la identificación de todos los inmigrantes ilegales» y «si va a adoptar alguna medida efectiva para controlar estas entradas».

En su respuesta, el Gobierno resuelve que «las personas migrantes que entran irregularmente en España, una vez son identificadas, se les otorga un número de identidad de extranjero (NIE), quedando registradas en el fichero ADEXTTRA (Registro Central de Extranjeros) y notificándoles su situación administrativa en España».

«En un plazo máximo de 72 horas, pasan a depender del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, junto con las autoridades autonómicas y las organizaciones no gubernamentales convenidas, les ofrecen los distintos recursos de la red de acogida que han articulado al efecto. No obstante lo anterior, cabe señalar que los migrantes no están detenidos, por lo que son libres de rechazar la acogida que se les ofrece. Además, si no tienen una orden judicial de búsqueda y captura, no están en condición de fugados», añade el Gobierno en su respuesta.