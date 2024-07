El PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes ilegales

El PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada masiva de inmigrantes ilegales, concretamente la activación de embarcaciones de la Armada que impiden la llegada de pateras o de cayucos a zonas con situación límite como es el caso de Canarias. Así lo ha defendido el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, recalcando que ese tipo de embarcaciones donde viajan inmigrantes irregulares «ponen en riesgo la vida» de las personas que van en ella. El PP hace esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez después de que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, pidiera ayuda a la UE para «controlar» la inmigración ilegal que llega a España.

«El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país», ha defendido Tellado este jueves. Esta medida ya fue propuesta en su momento por Pablo Casado, presidente del PP hasta abril de 2022. El portavoz del PP en la Cámara Baja pide que buques de guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen por el Atlántico «para que las pateras no salgan» de los países de origen «y por lo tanto finalmente nos lleguen a nuestro país», especialmente en Canarias.

El dirigente popular pide al Gobierno de Sánchez «en primer lugar, a apoyarse en la Unión Europea y pedirle ayuda, que hasta ahora no lo ha hecho, y en segundo lugar, tratar el problema de la inmigración irregular en origen, para que esas pateras no salgan y, por lo tanto, finalmente no lleguen». Así lo ha sostenido en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.

«Un efecto llamada para el verano»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó a las autoridades de la UE a «controlar» la llegada masiva de inmigrantes ilegales, aunque sin llegar a proponer el despliegue de las Fuerzas Armadas. Feijóo mostró su preocupación por la situación límite que viven algunas comunidades autónomas como Canarias ante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Lo hizo este miércoles durante durante las Jornadas de Estudio del Grupo del PPE en Cascais (Portugal).

«Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes ilegales en mi país, en España, en los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos. El Gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando mucho tiempo en muchas ocasiones», aseguró el presidente de los populares durante su intervención.

Además, Feijóo alertó de «un efecto llamada para este verano» por culpa de la gestión del Gobierno de Sánchez ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales. «Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros país, que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano, del que les quiero alertar», advirtió en su discurso.

«Europa no puede ser ajena a esto, las fronteras españoles son fronteras europeas, y por tanto es un problema que debemos de afrontar en común, y también con ello debemos coordinarnos a nivel europeo a acertar y dar una respuesta compartida», defendió Feijóo ante dirigentes de la UE. «La situación de los menores no acompañados (conocidos como menas) es sólo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando hace meses», añadió.

El líder del PP recordó que España es el segundo país de la UE «con el mayor número de inmigrantes de fuera de la Unión Europea» y aludió a cifras aportadas por el Gobierno de Sánchez, como que la inmigración ilegal «aumentó un 82%» en 2023. Para controlar el aumento de los inmigrantes ilegales, Feijóo aludió al artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. «Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, tal y como establece este artículo», señaló.

Alberto Núñez Feijóo remarcó que las consecuencias del aumento de la llegada de los inmigrantes ilegales no puede recaer «únicamente» en los países de entrada como España, Italia o Grecia. «Debemos de ser conscientes de que el problema migratorio no cesará, no cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la inmigración irregular hacia Europa, eso sólo puede hacerse a través de acuerdos mutuamente beneficiosos con terceros países de origen en tránsito como los firmados con Túnez, con Mauritania y con Egipto», esgrimió.

«Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países, pero estos países deben cumplir con su parte y asegurarse de que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas», zanjó Feijóo sobre esta cuestión.

Vox acusó al PP de copiarles

Por su parte, Vox ha acusado al PP de copiar su discurso. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha recordado en las redes sociales que ya pidió el despliegue de las Fuerzas Armadas en el Atlántico para impedir la llegada masiva de inmigrantes a Canarias. Lo hizo hace 4 años, tal y como ha señalado Abascal.

«Más de 17.000 invasores ya han asaltado Canarias desde África y decenas de miles más lo harán si no se moviliza al Ejército. ¡Bloqueo naval ya!», aseguró por aquel entonces Vox en un mensaje colgado en las redes sociales.