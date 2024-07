Feijóo pide ayuda a la UE para «controlar» la inmigración ilegal en España: «El Gobierno llega tarde»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación por el «el aumento de inmigrantes ilegales» en España y pide a la Unión Europea «controlar» este fenómeno por la situación límite que viven algunas comunidades autónomas como Canarias. Lo ha hecho este miércoles durante las Jornadas de Estudio del Grupo del PPE en Cascais (Portugal) y en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Feijóo ha culpado de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de llegar «muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando mucho tiempo en muchas ocasiones».

También ha alertado de «un efecto llamada para este verano». «Europa no puede ser ajena a esto, las fronteras españoles son fronteras europeas, y por tanto es un problema que debemos de afrontar en común, y también con ello debemos coordinarnos a nivel europeo a acertar y dar una respuesta compartida», ha defendido el líder de los populares. «Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes ilegales en mi país, en España, en los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos. El Gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando mucho tiempo en muchas ocasiones», ha apostillado.

Alberto Núñez Feijóo considera que «la situación de los menores no acompañados (conocidos como menas) es sólo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando hace meses». «Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros país, que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano, del que les quiero alertar», ha advertido en su intervención.

El líder del PP ha recordado que España es el segundo país de la UE «con el mayor número de inmigrantes de fuera de la Unión Europea» y ha aludido a cifras aportadas por el Gobierno de Sánchez, como que la inmigración ilegal «aumentó un 82%» en 2023. Para controlar el aumento de los inmigrantes ilegales, Feijóo ha aludido al artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. «Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, tal y como establece este artículo», ha señalado.

«El problema migratorio no cesará»

Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que las consecuencias del aumento de la llegada de los inmigrantes ilegales no puede recaer «únicamente» en los países de entrada como España, Italia o Grecia. «Debemos de ser conscientes de que el problema migratorio no cesará, no cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la inmigración irregular hacia Europa, eso sólo puede hacerse a través de acuerdos mutuamente beneficiosos con terceros países de origen en tránsito como los firmados con Túnez, con Mauritania y con Egipto», ha enfatizado.

«Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países, pero estos países deben cumplir con su parte y asegurarse de que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas», ha esgrimido Feijóo.

En este sentido, Feijóo ha revelado también que esta mañana ha hablado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre la situación «límite» que hay en Canarias por la llegada masiva de inmigrantes ilegales en los últimos meses.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido al PP de Feijóo que actúe con «absoluta responsabilidad» con el reparto de menores inmigrantes, sin «dejarse arrastrar una vez más por las políticas de Vox» en las comunidades autónomas donde ambos partidos gobiernan. Así lo ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

«Que actúe con responsabilidad»

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido al PP de Feijóo que actúe con «absoluta responsabilidad» respecto al reparto de menores migrantes, sin «dejarse arrastrar una vez más por las políticas de Vox» en las comunidades donde ambos partidos comparten gobierno. Así lo ha asegurado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

«Estamos frente a una cuestión de Estado. El Partido Popular tiene que determinar de una manera muy clara cuál es su posición, si es la que ha defendido en Europa, la que ha apoyado y aprobado junto al PSOE, o si en este caso también se deja arrastrar por las políticas de Vox», ha expresado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Valencia junto a la alcaldesa, la popular María José Catalá.

La ministra socialista ha recalcado que el Gobierno central alcanzó un acuerdo con Canarias, «donde también cogobierna el PP», mientras tratan de «buscar una solución que permita una acogida desde luego redistributiva con el resto de comunidades autónomas, donde por supuesto haya un aporte de fondos económicos para poder hacer frente a esta situación».

«No olvidemos que en este momento la comunidad autónoma de Canarias tiene a 6.000 niños menores de edad. Por tanto, lo que estamos poniendo sobre la mesa es una solución que esté basada en la solidaridad y en los derechos humanos», ha apostillado.