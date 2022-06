El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este miércoles ante el plenario del Congreso del PP europeo donde ha remarcado que los españoles, ante la situación que vive el país, «han dicho ¡basta!, es suficiente, es preciso cambiar», en alusión a la nefasta gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

En su primer viaje internacional, el de su bautismo europeo, el líder del PP ha traslado a la familia popular europea tres mensajes: «Estabilidad, esperanza y futuro». «España es mucho mejor que su actual Gobierno y hay una alternativa a disposición de los españoles», ha remarcado Feijóo en el cónclave celebrado en la ciudad holandesa de Rotterdam.

En este sentido, ha afirmado ante los líderes europeos que comprende «sus recelos por la opacidad y la baja ejecución de los fondos europeos». También ha dicho que «entiendo su intranquilidad ante la división interna y la debilidad externa del Gobierno de mi país». Además, ha compartido la «desazón por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo español», en alusión a Podemos, y la consecuente «desconfianza de nuestros socios internacionales»

«Conozco su sorpresa ante el elevadísimo endeudamiento de España. Me consta su inquietud por una inflación por encima de la que sufre toda Europa y para la que se ha negado a tomar medidas. Y también coincido en que debemos conocer, dentro y fuera de España, con inmediatez, las reformas anunciadas en Bruselas, especialmente la que tiene que ver con el futuro de las pensiones, sobre la que han comprometido cambios estructurales que todavía no conocemos», ha lamentado Feijóo.

No obstante, al mismo tiempo, Feijóo ha pedido a sus colegas de 43 países que le den a España la confianza que no tienen en su Gobierno. «España no es solo su Gobierno. España es mucho más que su mal Gobierno. España son casi 48 millones de españoles, de europeos, que merecen la confianza y el apoyo de las instituciones comunitarias. Ni somos la oposición euroescéptica ni somos la parte del Gobierno que duda de la permanencia en la Alianza Atlántica», ha subrayado el líder del PP. «España es Europa y lo será todavía más en cuanto nuestro partido regrese al Gobierno central», ha apostillado.

«Hartazgo»

«Estamos preparados para gobernar. Entendemos la acción política como un ejercicio de responsabilidad, no de frivolidad. Somos un partido con las puertas abiertas, sin exclusiones, capaz de una evolución constante, donde caben todos los ciudadanos que, ante la situación que vive España, han dicho ¡basta!, es suficiente, es preciso cambiar», ha insistido Feijóo.

«Somos fuertes porque hemos recogido el hartazgo de la España de la moderación. Nuestra fortaleza también se basa en la pertenencia a esta gran fuerza europea que ha modelado Europa. Veo en todos vosotros unos aliados imprescindibles para lograr que se cumplan nuestros sueños. Y tenéis en el Partido Popular de España un compañero para cumplir el gran sueño europeo», ha concluido.